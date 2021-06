Cambia Avilés preguntará en el Pleno ordinario que se celebra mañana sobre la vacunación de los grupos vulnerables. La formación reconoce que las inoculaciones avanzan a buen ritmo en el Principado, pero quiere conocer si llega a las personas sin hogar y a los inmigrantes sin papeles.

“Las personas sin hogar no tienen domicilio fijo y no están registrados en el sistema de la comunidad autónoma o los Servicios Sociales. También pueden estar empadronados en otro municipio. Los inmigrantes sin papeles que no tengan tarjeta sanitaria también podrían quedar fuera de la campaña de vacunación”, señaló el concejal Agustín Medina.

La confluencia quiere saber si el Ayuntamiento o el Principado tienen previsto algún dispositivo especial para facilitar la vacunación a estos grupos vulnerables.