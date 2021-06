Luz verde a casi otro centenar de ayudas a autónomos avilesinos por el covid. La última junta de gobierno local del Ayuntamiento de Avilés, celebrada el lunes, aprobó el último paquete de aportaciones que quedaba pendiente de la convocatoria de este año de ayudas directas a sectores afectados por la pandemia. Son 98 los beneficiarios de esta última tanda, que se repartirán 58.600 euros. Ochenta solicitudes fueron denegadas.

La convocatoria de este año se abrió a sectores que no estaban en la primera, como el deporte, la cultura y las atracciones de feria, además de a los autónomos societarios vinculados a entidades mercantiles o de economía social. Además, se articularon cuantías de 400, 600 y 800 euros, en función de la afección de la actividad por la crisis.

Rechazo por deudas

En esta última tanda se han aprobado 48 ayudas de 400 euros, 47 de 800 y solo tres de 600 euros. En cuanto a las denegaciones, casi la mitad han acabado en el cajón al contar los demandantes con deudas pendientes o por no haber podido acreditar que estaban al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También suspendieron aquellos aspirantes que solicitaron ayudas pese a no tener domicilio social en Avilés (requisito indispensable), que no estaban de alta en el Régimen Especial de Autónomos cuando presentaron la solicitud y quienes realizaron la tramitación a nombre de una sociedad o entidad en vez de a nombre de autónomo a título individual. También se detectaron varios casos de solicitudes duplicadas.

En la convocatoria de 2020, dirigida en su mayoría a comercio y hostelería, se dio respuesta favorable a 604 solicitudes, que en cuestión de unos pocos días recibieron los 400 euros establecidos en aquel caso. A la de 2021 se presentaron más de 1.100 solicitudes.