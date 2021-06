Avilés no logra apoyar una declaración institucional sobre el futuro de Alcoa

Cuando apenas queda un mes para que expire el acuerdo del mantenimiento del empleo en la antigua fábrica de Alcoa (el 31 de julio se cumplen dos años del acuerdo de la venta a Parter), los partidos políticos avilesinos no logran una voz unánime en la defensa sobre el futuro de la planta de Alu Ibérica. En el Pleno del Ayuntamiento de Avilés que se está celebrando hoy se ha aprobado una moción presentada de urgencia por el PSOE y ha acabado rechazada la que había presentado Cambia Avilés (confluencia de Podemos e IU).

La que planteó Cambia instaba al Gobierno estatal a "que intervenga Alcoa y las plantas vendidas a Alu Ibérica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como vía para el mantenimiento de la producción y el empleo", lo que viene defendiendo la confluencia desde que estalló la crisis de la aluminera.

A última hora, con el objetivo de lograr una declaración institucional, el PSOE (partido de gobierno) consiguió introducir en el debate otra moción por la vía de urgencia que resultó aprobada. Con ella se insta a "adoptar cuantas medidas sean necesaria, incluida la intervención pública temporal, para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo". Salió adelante con el voto a favor de todos los grupos (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) salvo Cambia Avilés (CA), que se abstuvo.

La confluencia cuestionó "las formas" de los socialistas. "Parece que se presenta esta moción porque la hemos presentado nosotros. Para cambiar el contenido de la nuestra, el PSOE presenta otra. Esta es una forma sistemática de hacer política que bajo nuestro punto de vista no es muy honesta", ha protestado la portavoz de Cambia, Tania González, antes del inicio del debate.

El objetivo de los socialistas pasaba por lograr "por primera vez un acuerdo unánime" en torno a la crisis de Alcoa "y conseguir una declaración institucional". No se consiguió tras los intentos por acordar un texto consensuado en un receso de unos minutos, sobre la marcha. Tanto el portavoz socialista, Manuel Campa, como la alcaldesa Mariví Monteserín, pidieron un esfuerzo para alcanzar ese consenso. El mismo texto, dijeron, consiguó apoyo unánime en otras instancias. "Aquí, que estamos a pie de fábrica, no deberíamos ser diferentes", señaló la Alcaldesa.

No hubo unanimidad. "Las del PSOE son palabras falsas porque no es la primera vez que nos pasa esto. El mismo día (del Pleno) registran una moción para intentar no comprometerse con la intervención pública. La plantilla es la única solución que ve. Muy mal las formas del PSOE una vez más con todo esto. El consenso estaba en lo que nosotros planteábamos", argumentó Primitivo Abella, concejal de Cambia Avilés.

Los populares votaron a favor de sendas mociones. "Esto no hay quien lo levante. La propuesta del PSOE nos parecería bien si el Gobierno hubiera acompañado durante estos dos años el proceso (de venta). La vamos a apoyar, no obstante. Alcoa lleva camino del solar. Apoyaremos las dos mociones para salvar el momento. La única posibilidad que vemos es que tenga la ayuda estatal para reflotarla", señaló la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

Desde Ciudadanos defendieron que "lo posible es lo que se plantea la moción del PSOE" porque "lo que propone CA es volver a Endasa". "Y por ese camino vamos mal. Nos queda muy poco tiempo. Hay que buscar una solución para hacer de lo que era Alcoa una empresa solvente, fiable y que presente un proyecto que dé continuidad al aluminio en la comarca y que los empleos se mantengan", expuso su portavoz, Javier Vidal García.

"Para nosotros la solución no pasa por su nacionalización, pero apoyaremos cualquier mecanismo para que la planta permanezca abierta hasta encontrar una solución definitiva. No podemos dejar caer las empresas locales", aseveró su homóloga en Vox, Arancha Martínez Riola.

La confluencia ha remitido un comunicado para aclarar que ofreció al PSOE una moción conjunta en la que se pidiese a la vez el abstracto “acompañamiento” y la concreta “intervención estatal a través de la SEPI”. "Fue la Alcaldesa la que impidió llegar a un acuerdo en el receso. No es la primera vez que el PSOE maniobra para impedir que el Pleno de Avilés defienda la intervención de la SEPI, pero en estos momentos, cuando ya no quedan otras alternativas, la maniobra se convierte en dramática y cómplice de la situación de Alu Ibérica", protestaron desde Cambia Avilés.

Aprobado el contrato de limpieza

La empresa Urbaser seguirá gestionando el contrato de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura en Avilés hasta 2031. El Pleno del Ayuntamiento avilesino ha ratificado esta mañana (con los votos a favor del PSOE, las abstenciones de Ciudadanos y Vox y el voto contrario de Cambia Avilés y el Partido Popular) las actuaciones de la Mesa de contratación y, en consecuencia, queda adjudicado el contrato relativo a los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Avilés, a la empresa Urbaser, por un precio anual de 5.914.335,21 euros para el primer año, y de 5.963.388,45 euros para los nueve restantes, hasta el año 2031 (59.584.831,29 euros en total).

La compañía se compromete a emplear, para la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, a personas con dificultades de acceso al mercado laboral, teniendo preferencia las que procedan de programas de incorporación y acompañamiento laboral del Ayuntamiento de Avilés en un 35,01 por ciento. También se compromete Urbaser en su oferta a emplear, en el mismo supuesto, a mujeres en un 65,01% por ciento.

Entre los criterios que valoran la calidad del proyecto se encuentran aspectos como la organización del servicio, la descripción de los servicios a prestar, la calidad de los medios materiales a utilizar, los medios humanos así como los sistemas informáticos y de control del servicio.