Avilés suspende su mercado medieval ante la situación sanitaria, todavía “compleja”

El verano es sinónimo de fiesta. Las asociaciones vecinales y de festejos de los barrios de Avilés mantienen diferentes criterios a la hora de programar actividades. Algunos directamente han decidido arrojar la toalla y otros, mantienen vivo el interés aunque son conscientes de que la organización conllevará asumir las restricciones sanitarias por la pandemia. Lo que sí dejó claro la concejala de Cultura y Festejos, es que no habrá “eventos multitudinarios” porque conllevarían una evaluación del riesgo y “si el riesgo es alto no se podrán hacer”. Además, insistió en que todas las actividades deberán tener un control de aforo y un sistema de identificación de personas. “No podrá haber aglomeraciones en la calle, por eso no haremos el mercado medieval ni los fuegos artificiales (en las fiestas de San Agustín) porque no se pueden mantener las distancias”, señaló la edil de Cultura y Festejos, quien agregó: “Hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo como hicimos el pasado año en distintas plazas de la ciudad, con mucha actividad cultural, control de aforo, precauciones y distancias porque seguimos estando en una situación compleja”.

Aarón Macías, vicepresidente de la comisión de festejos de Llaranes (COFELLA), manifestó que su colectivo “está mentalizado” de que no va a haber fiestas de San Lorenzo en el barrio. “No da tiempo, son el 10 de agosto y en un mes no da tiempo a organizar nada”, indicó Macías. El representante de la asociación vecinal de La Carriona, que no pudo asistir a la reunión por motivos laborales, también manifestó su interés en organizar actividades y Alonso no descartó por ejemplo “utilizar el centro social para eventos con control de aforo y con distancias”.

La asociación vecinal de Miranda avanzó por boca de su presidente, Félix Rodríguez, que no habrá arrozada pero, sin embargo, sí habrá entrega de la botella de vino y el bollo a los socios. “Así nos podemos ver algo y no perder el contacto, esperamos que para otoño podamos organizar algo”, señaló Rodríguez. La comisión de Festejos de Versalles, Comver, sí manifestó su interés en organizar actividades para septiembre, aunque también está a la espera de analizar las posibilidades. Pablo González Castañón, portavoz de la asociación “Pedro Menéndez”, dejó claro que su colectivo sí organizará fiestas en diciembre de pequeño formato “como música en la calle y otras actividades”. En lo que el movimiento asociativo coincide es en la “incertidumbre”.