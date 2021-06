Choque de trenes entre el PSOE y el PP por la adjudicación del contrato de limpieza a Urbaser

Choque de trenes entre el grupo de gobierno (el PSOE) y la segunda fuerza de la oposición (el Partido Popular) en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés celebrado ayer, en el que se aprobó la adjudicación del contrato de limpieza a Urbaser durante 10 años por 59,84 millones de euros, a razón de 5,9 al año. No hubo sorpresas en las votaciones. La propuesta de contratación que llevó el PSOE a Pleno salió adelante con las abstenciones de Ciudadanos (Cs) y Vox y los votos en contra de Cambia Avilés (CA) y el PP, formación esta última que venía acusando a los socialistas de mentir a cuenta de las fechas de solicitud y recepción del informe del Comité de Precios, que fue desfavorable pero no es vinculante. Los socialistas, que reprocharon a los populares que continuaran con su discurso pese a que los técnicos municipales habían desmontado su versión, defendieron que la portavoz popular Esther Llamazares está “llevando al partido por un camino complejo” y la aludida les acusó de señalar con el dedo a los trabajadores municipales que por error se olvidaron en un primer momento de pedir el informe de la discordia.

El concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, detalló cómo se desarrolló el proceso, incidió en que “se ha cumplido la Ley de Contratos” y afeó a Llamazares que hubiese “magnificado los errores de los trabajadores municipales”. Y lanzó el golpe al partido que preside Pedro de Rueda: “Han depositado toda la confianza en la señora Llamazares, que ha demostrado que no entiende el procedimiento y les ha llevado a una deriva que se aleja de la realidad. Les va metiendo por diferentes jardines. Hay preocupación en ciertos sectores de la derecha por la deriva de su portavoz, señor De Rueda”.

"Hay preocupación en ciertos sectores de la derecha por la deriva de su portavoz, señor De Rueda” Pelayo García - Concejal de Medio Ambiente

García compartió una conversación que dijo haber mantenido con dos empresarios locales esta semana “por la deriva del PP”: “Hacían un símil. Decían que la señora Llamazares había conseguido que todo el PP de Avilés cogiera en un coche (por sus cuatro concejales), había metido en el maletero un bidón de gasolina, iba conduciendo por la autopista en sentido contrario y ustedes estaban callados. Me decían, con cierto humor, que ya iba siendo hora de que alguien en ese coche le quite las llaves y cambie de dirección. La señora Llamazares va dejando bolsas de basura en cada uno de los temas que toca”.

El aludido esquivó la acometida. No entró al trapo: “Yo no voy a entrar ahí. Nos deben un respeto. Yo lo voy a seguir manteniendo. No se meta en la vida interna de otros partidos porque es un camino muy feo y nada aporta a los ciudadanos”, dijo de Rueda. Punto.

“Nosotros no queremos ser el PP que ustedes necesitan. Estos cuatro concejales tienen mucho que decir en los dos años que quedan (de mandato). No he nombrado ni me he dirigido a los trabajadores municipales. Lo más bochornoso que he visto yo contra los trabajadores municipales es cosa suya: les han achacado los errores que ha habido a lo largo del proceso. Si hay muchos incendios, tengan cuidado con el material inflamable que están metiendo dentro de todos esos bidones”, zanjó Llamazares.

El resto de grupos dijeron no ver “sombras” en el procedimiento, con todos los informes favorables, si bien pidieron “más rigor” en la tramitación de los procedimientos de este tipo para evitar generar dudas y retrasos. La confluencia Cambia (Podemos e IU) apeló a la ideología (piden la remunicipalización del servicio) para argumentar su vota en contra. El nuevo contrato de limpieza debería haber entrado en vigor el 1 de junio y el retraso en su aprobación se debe al informe del Comité de Precios que ha hecho saltar chispas entre socialistas y populares.