“Hemos posicionado Avilés como ciudad innovadora y capaz de atraer inversiones”

–¿Qué destaca?

–En cuanto a la pandemia, el CREA (Consejo de Reactivación) fue importante y nos dio los mimbres para el presupuesto con mayor apoyo de la historia. El haber dedicado en torno a cinco millones en ayudas sociales, al comercio y la hostelería fue uno de los logros porque fuimos rápidos. Y tampoco paró la actividad municipal. Tengo la sensación de que en estos dos años nos hemos posicionado definitivamente como ciudad innovadora y con capacidad de atracción de nuevas industrias, algo fundamental para los retos que tenemos por delante.

–¿Avilés está en el mapa?

–Es un proyecto de largo plazo que hemos venido trabajando y creo que hemos conseguido tener un nombre. Eso nos va a ayudar a atraer nuevas inversiones. Las empresas están girando su radar a Avilés porque aquí algo pasa: se habla de unos centros de I+D con capacidad de ayudar, las empresas avilesinas están creciendo y la red de pymes a su alrededor también. Se está generando un caldo de cultivo suficiente para atraer buenas inversiones después, un proceso más largo. Se ha conseguido situar Avilés como ciudad innovadora. Y en esto las empresas tienen mucho que ver.

–A estas alturas confiaban en tener más avanzada la primera fase de la Isla de la Innovación...

–Cualquier retraso en la Isla o en el plan de Baterías nos preocupa y nuestra intención es recuperar el tiempo perdido. El trazado de la barrera ferroviaria está definido y a partir de ahí vamos a poner en marcha de manera inmediata la posibilidad de que esté en disposición la fase de la Isla de la Innovación que está más próxima al Centro Niemeyer. Vamos a forzar la máquina interna del Ayuntamiento para impulsarla lo antes posible. Queremos que esté a la vez que Baterías porque son proyectos complementarios. Ahora tenemos una muy buena oportunidad de financiación con los fondos europeos, y si no tenemos suelos disponibles no los vamos a aprovechar. Necesitamos tener claro el horizonte en dos años para poder convencer a los inversores, que demandan certidumbre. Esos terrenos están concebidos para los servicios, para empresas tecnológicas y menos molestas, para la investigación, un espacio que mira al frente de la ciudad, que requiere un desarrollo más cuidado.

–El redactor del Plan General planteaba en una reciente entrevista a este periódico que hay que mezclar usos: empresas, servicios e incluso vivienda. Pero en todo el ámbito: Baterías y la nueva centralidad. ¿Lo comparten?

–Comparto parte de la reflexión de Eduardo Leira. Pero hay que ver cómo se pueden complementar esos terrenos, como decía antes. No es lo mismo cómo entendemos la industria en Asturias a cómo se puede entender en Madrid o en otros lugares. Por eso queremos que se vea el conjunto de los dos espacios, que la parte que tiene que ver con la Isla sí sea un espacio vivo, en el que se pueda vivir no en una promoción al uso. Creemos que son los espacios adecuados para que vivan los creadores, los investigadores, que tengan espacios donde además de trabajar hagan vida en común, se alimenten unos a otros. El 24/7 de vida en un polígono al que se refiere Leira tiene que ser ahí. Seguimos creyendo que Baterías es para industria, moderna y que genere valor añadido, pero industria.

–¿Y la primera fase de la Isla sería el lugar para ese espacio residencial para emprendedores y el laboratorio industrial que quieren impulsar con fondos europeos?

–Tenemos en mente más espacios, pero el espacio ideal es ese.

–Pintar un gasómetro cuesta 2,5 millones de euros, según trascendió esta semana. ¿Mantienen la intención de conservarlo?

–En nuestro programa electoral llevamos la propuesta de mantener un gasómetro siempre que fuese un proyecto viable y financieramente posible. No sé si cuesta 2,5 millones. Vamos a seguir con la planificación que teníamos: encontrar un uso viable para un gasómetro. No nos lo vamos a quedar por tener una silueta. Tenemos que analizar cuanto cuesta y para qué será. Sabemos que derribarlo son 600.000 euros. El gasto para darle actividad es mucho mayor, tenemos experiencias en otros países. Hay usos que se plantean que en la ciudad ya existen porque los ofrece el Niemeyer. Pero mantenemos la intención, siempre que podamos darle un uso.

–Cambia Avilés ha apoyado los presupuestos. La relación con los partidos de la confluencia parecía haber mejorado al fin, al menos hasta el último Pleno cuando se liaron con la moción sobre Alcoa. ¿Es así?

–Se nos hace difícil confiar en ellos. Utilizan cuestiones para poner en duda la historia de nuestra agrupación. Creo que está fuera de toda duda la honradez de la agrupación socialista de Avilés, de nuestros gobiernos, de nuestro modelo de ciudad y que no tiene que haber duda en la gestión de nuestros compañeros. Ese ha sido un punto de inflexión importante que dificulta las relaciones para futuros acuerdos.

–Con esas “cuestiones” entiendo que se refiere a la solicitud de personación en la investigación contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez...

–Me refiero a las declaraciones poniendo en duda el pasado del PSOE de Avilés. Me recuerda a cuando antes de las elecciones de 2015 hacían esos círculos y decían que su objetivo era acabar con el PSOE. Mientras en otros lugares de España eso se ha ido modulando y se han ido integrando en los gobiernos, aunque con dificultades, creo que en Avilés siguen con el objetivo de acabar con el PSOE y la vida no funciona así. Y además, las últimas elecciones pusieron a cada uno en su lugar. Ellos han pasado de tener nueve concejales entre tres partidos a tener cinco. Nosotros pasamos de tener ocho a tener diez. Necesitan repensar esa estrategia.

–Pues el coordinador de IU sí que ve entendimiento, pero también considera que si la responsabilidad del parón en la demolición de Baterías es del PSOE.

–Es verdad que hay buena sintonía personal y eso ha permitido llegar a acuerdos. Pero decir que el proyecto de Baterías está parado por culpa del PSOE me parece de un oportunismo tremendo. El proyecto de Baterías está parado porque la empresa que quedó segunda en la valoración de la licitación ha presentado un recurso, como pasa en casi todas las grandes licitaciones. No creo que habiendo o no un caso previo, que veremos en qué acaba, tenga que ver con que una de las empresas licitadoras presente o no un recurso. Es una licitación muy importante.

–Con el PP saltan chispas.

–No saltan chispas con el PP. Creo que su portavoz está llevando al PP de Avilés a tocar suelo, que no representa los valores del PP de Avilés. Y nos preocupa no por la tensión del día a día, sino porque nos enfrentamos en estos próximos años a decisiones que son muy importantes para la ciudad y que pasarán por el Pleno. Y eso necesita del concurso de todos y de un PP moderado y que represente a quienes les votan en la ciudad. Y creo que la portavoz del PP no lo representa. Esther Llamazares sitúa al PP en el populismo y eso puede dejar al partido al margen de las decisiones claves de la ciudad, y no queremos que sea así.

–Ciudadanos ha sido su principal apoyo en lo que va de mandato. ¿Cree que se mantendrá tras la crisis de la formación naranja y al activarse la cuenta atrás para las próximas elecciones?

–Mantenemos una muy buena relación con el grupo municipal y confío en seguir manteniéndola. En julio analizaremos el cumplimiento del presupuesto actual y empezaremos a hablar del presupuesto de 2022.

–¿Quieren adelantar el calendario habitual de negociación de las cuentas?

–Sí, pretendemos votar el presupuesto dentro del ejercicio. Es un presupuesto importante, tendrá que atender todavía a necesidades derivadas de la pandemia, que van a pasar al ámbito social y personal, y será importante plantearse desde ya el próximo presupuesto.

–Mariví Monteserín ya anunció en una entrevista su disposición a volver a ser candidata. ¿Contentos en la agrupación?

–Cuando tienes a la mejor alcaldesa que puedas conocer, a una ciudad y un gobierno que ha sido capaz de presentar y aprobar unos presupuestos con el mayor apoyo de la historia cuando las ciudades del entorno ni siquiera han conseguido presentar presupuestos, el grupo y el partido están cohesionados, es para estarlo. Es importante mantener una estabilidad y rematar los proyectos. Hemos culminado la capacidad de convertir Avilés en una ciudad de referencia, de la industria y de la innovación y eso requiere de algo más, el desarrollo de los nuevos espacios industriales, adaptar la situación postpandemia a la ciudad... Y no hay mejor persona que la Alcaldesa para ello.

–¿Las relaciones con la FSA?

–Correctísimas, perfectas, la verdad. En nuestro partido las cosas se resuelven cuando se resuelven.