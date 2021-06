La jefa financiera de Alu Ibérica no acredita ante los interventores su poder de firma

Alexandra Camacho, que gana 25.000 euros al mes netos (sus trabajadores, sin embargo, se han acostumbrado ya a cobrar mal y tarde), ha ejercido como directora financiera de las Alu Ibérica (las fábricas que la antigua Alcoa vendió de manera torcida a Parter Capital Group hace dos años, según señala una sentencia de la Audiencia Nacional). Sin embargo, los seis interventores que desde primeros de mayo están vigilando las cuentas por orden de la magistrada titular de Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, no saben por qué. Y no lo saben porque Camacho, dicen los auditores, no les ha remitido ni el poder notarial que la identifique como directora de finanzas, ni tampoco el contrato de trabajo que lo acredite.

Camacho, que es socia de Víctor Rubén Domenech (que es la cabeza visible de la entidad comercial investigada por la Audiencia Nacional, es decir, Grupo Industrial Riesgo), no figuraba en el organigrama que el exdirector general de las empresas, Carlos Núñez Zorrilla, presentó a los trabajadores en su efímero paso por San Balandrán (este invierno). En el nuevo (que se hizo público a comienzos de mes), sin embargo, su nombre aparece al frente de un supuesto departamento “dirección administrativa”, en paralelo a Sergio Aragón, que es el responsable de operaciones (“Operational Manager”). Aragón es, de hecho, quien ha dado orden de parar la planta de reciclado de San Balandrán, denuncian en medios sindicales. En todo caso, en alguna comunicación interna a la que tuvo acceso este periódico (este mayo), firmaba como “directora ejecutiva”.

Los interventores le dicen a la jueza que no cuentan con la acreditación de los poderes de Camacho, que es una de las cuatro personas que María Tardón mandó detener (y retirar el pasaporte) el 4 de marzo, después de haber tomado, junto a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional las sedes sociales del marabayo creado para hacerse con las fábricas de aluminio de Avilés y de La Coruña.

Los auditores reclamaron la declaración responsable de que la empresa tenía dinero para hacer frente a las facturas. Esa declaración les llegó firmada por Alexandra Camacho. Cuando reclaman un documento que la identifique, resulta que los interventores no dan con él. Por eso le dicen a la jueza Tardón que no saben si de verdad es o no la responsable de finanzas de las alumineras.

Camacho figura como administradora de la empresa Capital Management System International Lt, que tiene domicilio social en Londres, en el Reino Unido. De esta sociedad salió System Capital Management que fue el primer nombre (entre enero y noviembre del año pasado) de la actual Iberian Green Aluminium Company, que figura en lo más alto del organigrama último de las alumineras que están intervenidas y que pasarán a administradas por un representante judicial mañana miércoles.

La llegada de Camacho a la fábrica de San Balandrán coincidió con la de David Domenech, es decir, a mediados de abril del año pasado, en plena pandemia. Domenech había dicho a los representantes sindicales que se había hecho con tres cuartas partes de las compañías que habían creado los representantes del fondo suizo Parter Capital después de resultar elegidas por Alcoa como compradoras de sus plantas de aluminio. Esta operación está judicializada.

La planta de reciclado de Avilés

Todo apunta a que los directivos de la empresa Alu Ibérica en Avilés quieren hacerse con el aluminio que queda encerrado en la planta de reciclado de San Balandrán. Y todo apunta porque los trabajadores sólo saben que tienen que apagarla porque la persona que actúa ahora como jefe de operaciones así lo ha ordenado.

Se da la circunstancia de que la planta que quieren apagar es “la joya de la corona”, una de las pocas instalaciones que pagó Alcoa en los años en que estuvo al frente de las instalaciones (desde 1997, cuando las compró al Gobierno, entonces del Partido Popular, y hasta 2019, cuando dejó de controlarlas en primera persona, aunque nunca dejara de hacerlo en la sombra, según recoge una reciente sentencia de la Audiencia Nacional). Lo que se hace en esa planta es reciclar “chatarra sucia”, es decir, la que viene con elementos ajenos al propio aluminio, de ahí su importancia. Actualmente, está en “stand by”. La idea es que se apague en pocas horas (la operación se inició el domingo, pero ayer, no se había concluido). En el interior de la instalación, dicen los trabajadores, “hay sesenta toneladas de aluminio”. La cotización del metal ayer en la Bolsa de Metales de Londres (LME en sus siglas en inglés) estaba en 2.451 dólares la tonelada.