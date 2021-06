El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés celebrará este mediodía la vista oral contra la coordinadora de los servicios jurídicos de un sindicato, acusada de mentir en un juicio en Avilés.

La Fiscalía imputa a la acusada un delito de falso testimonio por haber faltado "maliciosamente" a la verdad en varios extremos que, según la acusación, eran "relevantes" en su declaración como testigo el 3 de julio de 2019.

La acusada declaró en un juicio sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo seguido ante el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés.

La acusada declaró sobre el caso de un abogado que ejercía desde el año 2011 y, según explicó en el juicio, era graduado social cuando en el año 2014 quedó una vacante libre por lo que, según su manifestación, "no podía cubrir el puesto de abogado", que "no tenía conocimiento de que tuviese esa formación y que sacó la carrera privadamente" así como que ella "no sabía nada".

Unas manifestaciones que, según la Fiscalía, faltan a la verdad porque la acusada sabía que tenía la cualificación necesaria para acceder a ocupar esa vacante en la sede de Oviedo, ya que ella fue la madrina en la jura formal como abogado que tuvo lugar el día 16 de diciembre de 2011 ante el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

La Fiscalía pide para la acusada una pena de ocho meses de prisión y el pago de una multa de 1.200 euros en el juicio que tendrá lugar mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.