“Pese a la demora surgida no preveo desvío de costes ni de plazos en el plan de Baterías”

Antonio Miguel Cervera, licenciado en Derecho, máster en Salud Pública y Administración Sanitaria y ex alto cargo de pasados gobiernos socialistas en Andalucía, es la persona que por razón de su actual cargo de presidente de la sociedad pública Sepides (Grupo SEPI) lleva el timón del desarrollo del suelo de las antiguas baterías de coque de Ensidesa, un espacio en el que Avilés deposita grandes esperanzas de reindustrialización e impulso del sector de la innovación. Claro que para recoger esos frutos, aún deben pasas muchas cosas: la demolición de las estructuras, la urbanización del terreno y la venta de las parcelas. Cervera inició ayer una visita a Asturias para presentar el nuevo Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y aprovechando que eligió un hotel de Avilés para instalar su “cuartel general”, LA NUEVA ESPAÑA ha repasado con el presidente de Sepides –que quiso estar acompañado durante la entrevista por su colaboradores– el estado actual del proyecto de Baterías.

Relacionadas El polígono de Baterías costará igual que el Niemeyer y estará operativo en 2022

–¿Cómo han afectado a los plazos anunciados para la actuación en Baterías en enero de 2020 los acontecimientos posteriores: covid, investigación de un exdirigente socialista avilesino por un presunto tráfico de influencias relacionado con el contrato de demolición, recurso posterior de una de las empresas que optaron a la obra...?

–Vamos a cumplir los plazos. Y para hacerlo posible anticiparemos todas las actuaciones para que este parón sobrevenido por la denuncia y el recurso no afecte a la fecha final de entrega apalabrada. Esto, claro, siempre y cuando la demora no se prolongue mucho más en el tiempo.

-Ponga, por favor, algún ejemplo de esa pretendida “anticipación”.

–Estamos pensando en la posibilidad de establecer una comercialización precoz de parcelas en el sentido de intentar contactar con empresas interesadas en reservar suelo; eso, además de ganar tiempo, facilitaría los análisis de usos, el ajuste del plan urbanístico y la propia urbanización del ámbito.

–Una especie de venta sobre plano, como los pisos.

–Sí, más o menos.

–Repasemos, si le parece, las grandes etapas del proyecto y sus plazos.

–La demolición son 18 meses y es lo más concreto de todo el proyecto; eso no va a cambiar, salvo que al empezar las obras surjan imprevistos o, de modo contrario, veamos la manera de acortar ese plazo. Con respecto a la descontaminación –si fuera menester llevarla a cabo y de qué modo–, la urbanización, etcétera son etapas que iniciaremos según vaya siendo posible, y ya para entonces con las modificaciones urbanísticas resueltas, algo que confiamos en tener totalmente decidido a finales de este año.

–Y en cuanto a los costes, ¿se prevé un desfase de los mismos?

–Muy poco, de producirse no sería significativo. Obviamente, el retraso nos viene mal en términos de costes porque como ha contado recientemente la directora del área inmobiliaria en su periódico el coste de mantener las baterías en su actual estado es de 250.000 euros mensuales, los cual son tres millones al año. El problema sería que la demora se eternizase o que no logremos anticipar, como decía antes, las fases posteriores del proyecto.

Según la contabilidad analítica del proyecto se producen desviaciones tanto al alza como a la baja y ahora mismo, si la situación no se agrava, seguimos en condiciones de cumplir con el presupuesto de cuarenta y pico millones

–Me cuesta trabajo comprender cómo es posible pagar 250.000 euros por cada mes que pasa sin empezar las obras y que eso no afecte a la cuenta general del proyecto.

–Yo no digo que no afecte, pero según la contabilidad analítica que llevamos del proyecto se producen desviaciones tanto al alza como a la baja y ahora mismo, con respecto al objetivo general de cumplir un presupuesto de cuarenta y pico millones, si la desviación presente no se agrava seguimos en condiciones de cumplir con el objetivo.

–Sobre la proclamada “flexibilidad” que según anunció Sepides marcará el desarrollo urbanístico del suelo de Baterías, ¿puede hacer alguna concreción en cuanto a los usos futuros?

–A todas las ciudades les gustaría tener un espacio que atraiga innovación o empresas tractoras, pero no todo el ámbito de Baterías tiene por qué estar necesariamente consagrado a ese tipo de proyectos, que si vienen serán bienvenidos. Las pymes, que generan viveza y riqueza, también podrían tener encaje. Es decir, no estamos cerrados a nada. Eso queremos decir cuando hablamos de la intención de ser flexibles con los usos.

–Esa flexibilidad, ¿es tan grande como para contemplar espacio en Baterías a centros de I+D o usos residenciales a la manera en que Eduardo Leira, autor del Plan Urbano de Avilés, imagina espacios híbridos donde convivan industria y viviendas?

–En terrenos cercanos a Baterías está la zona de la Isla de la Innovación, donde Sepides también tiene suelo. Ese es el ámbito en que podríamos considerar esos usos mixtos que proyectó Leira; de hecho, estamos trabajando en ello con el Ayuntamiento y demás agentes interesados.

–¿Aspira Sepides a captar fondos europeos para el desarrollo del suelo de Baterías?

–Sí, de hecho ya ha habido contactos en ese sentido. No obstante, la disponibilidad de esos hipotéticos fondos no es imprescindible ahora mismo para el desarrollo de las actuaciones y lo que estamos es esperando a concretar más la idea para aspirar a ese tipo de recursos de modo ventajoso para Asturias y la propia Sepides. En concreto, concebimos el acceso a esa financiación como un factor muy importante para hacer posible el anunciado objetivo de comercializar las futuras parcelas a precios competitivos.

–¿Ve factible que el suelo de Baterías se beneficie de un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), el mecanismo con el que el Gobierno gestionará parte del dinero procedente de los fondos europeos para la recuperación postcovid?

–Una vez culmine la demolición, la descontaminación, la urbanización y la comercialización a precios competitivos de las parcelas, y solo entonces, sí que este espacio sería susceptible del desarrollo de un PERTE, que es una figura con la virtud de movilizar financiación con participación público-privada en provecho de grandes proyectos transformadores del territorio.

–¿Prosiguen las conversaciones con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Avilés para la conservación de un gasómetro y el edificio de almacenes?

–Sí, aunque no hay mayores novedades. Esto hay que definirlo cuanto antes porque debemos tener clarita la cuestión para cuando empiece a trabajar la piqueta. Tú puede expresar todo el interés que quieras en conservar unos elementos, pero nosotros queremos formalizar un convenio y hasta que eso no ocurra puede ser que sí o que no. No me consta manifestación alguna de que no, pero tampoco se ha formalizado convenio alguno.

Quiero ser contundente sobre la conservación de elementos de Baterías, aun a riesgo de que no me dejen entrar más en Avilés: no vamos a mantener nada en pie salvo que alguien quiera quedarse con los costes asociados al indulto de algún elemento.

–Lo que sí que parece claro es el elevado coste que tendría dar un nuevo uso al gasómetro, solo pintarlo costaría 2,5 millones según ha dicho la directora del área inmobiliaria de Sepides.

–Es un dato que hasta a mí mismo me ha conmocionado. A este respecto quiero ser contundente, aun a riesgo de que la próxima vez que venga no me dejen entrar en Avilés: no vamos a mantener nada en pie porque en Baterías no hay patrimonio industrial que deba ser forzosamente conservado, salvo que alguien quiera quedarse con los costes asociados al indulto de algún elemento. Y esos costes son fáciles de conocer, basta echar un vistazo a los informes de una actuación similar llevada a cabo en Alemania.

–Le acusarán de insensible con el patrimonio industrial.

–Al margen de que en Sepides estamos obligados a buscar el equilibrio financiero de nuestras actuaciones, nuestro objeto social –no se olvide– es generar riqueza y empleo.

–¿Ha cumplido el Principado su parte del trato, la referida a los trámites ambientales?

–Sí, la colaboración es satisfactoria y los plazos de la hoja de ruta se cumplen.

–¿En qué punto se encuentra la propuesta de modificación del Plan Urbano que debe presentar Sepides en relación al espacio de Baterías?

–Salvo contratiempos, la presentaremos a mediados de julio.

–Avance algo.

–Entienda usted que debo esperar a que llegue el momento de la presentación, entonces seremos minuciosos en las explicaciones.

–¿Reciben muchas llamadas de empresas interesadas en comprar parcelas en el futuro polígono de Baterías?

–Sí que hay contactos, pero lo que queremos es desarrollar un instrumento de modo que ese interés no se quede en una mera llamada de teléfono. Una oficina... No sé, estamos pensando en qué formato físico vamos a dar a ese deseo de poder gestionar las llamadas de modo que acaben convertidas en reservas de suelo.

–Hablemos de Álvaro Álvarez, o mejor dicho: de cómo ha trastornado la investigación abierta la actuación de Sepides en las baterías de coque.

–Lo primero que quiero decir es que tras las consultas jurídicas pertinentes hemos sido autorizados a seguir con el proceso administrativo.

A mí lo de Álvaro Álvarez, un señor al que no conozco en absoluto, me frustro y me cabreó muchísimo. Y aunque “excusatio non petita, accusatio manifiesta”, quiero subrayar que en Sepides tenemos tolerancia cero con este tipo de temas.

–Y dicho eso...

–A mí lo de este señor, al que no conozco en absoluto, me frustro y me cabreó muchísimo. Y aunque “excusatio non petita, accusatio manifiesta”, quiero subrayar que en Sepides tenemos tolerancia cero con este tipo de temas. Lo digo con la boca llena porque todo, absolutamente todo, lo hacemos con rigurosidad, pureza administrativa y más informes jurídicos de los que, incluso, nos exige la ley. Y lo hacemos todo así de bien, precisamente para que no haya posibilidad de demoras.

–Pese a haber sido autorizados a seguir con el proceso, lo inevitable, desde el punto de vista de la opinión pública, es que este lamparón desluzca el “traje”.

–Como mínimo, en efecto, el runrún que se creó a raíz de la denuncia penal ha servido para que se formalice un recurso a ver qué cae ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, algo que estoy convencido que no hubiera pasado de no haber ocurrido toda esta historia. Por nuestra parte y tras haber revisado minuciosamente todo el procedimiento, solo puedo ratificar que lo hemos hecho todo perfectamente.

–¿Cuánto tiempo estima que se tardará en sustanciar ese recurso, que ahora mismo impide el inicio de las obras?

–Los tribunales de recursos contractuales son órganos administrativos creados ex profeso por el colapso de las salas de lo contencioso-administrativo y tienen como objetivo agilizar los tiempos para que las empresas diriman sus dudas en plazos razonables. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es el que nos ocupa, tiene dos meses para resolver los asuntos que le llegan, pero lo que pasa es que todo se colapsa y estimamos que al haber pillado además el verano nos iremos a septiembre, espero que no más allá y por supuesto con fallo favorable a nuestros intereses.

–El motivo de su visita a Asturias es la presentación en la región del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), antiguo programa Reindus. ¿Es una herramienta válida para apoyar a los futuros compradores de suelo en Baterías?

–Sin ninguna duda, con las ventajas añadidas de que se trata de un mecanismo de financiación que ancla la riqueza en el territorio y que el organismo al que el Gobierno ha encomendado la gestión es Sepides.