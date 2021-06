La diputada del PP, Gloria García, denunció ayer en la Junta del Principado una supuesta serie de irregularidades en la gestión del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés. García advirtió de la existencia de facturas sin justificar y de compras de materiales “que no se utilizan en los cursos para los que son adquiridos” y por ello, solicitó una auditoría. Puso como ejemplo el ciclo de Mantenimiento de sistema de transmisión de fuerza y trenes de rodaje “para el que se compraron 104 garrafas de anticongelante y 720 litros y en ese curso no se utiliza ni anticongelante ni aceite”.

La diputada popular expresó en la Junta que hay facturas por valor de más de 8.000 euros, siempre con el mismo proveedor, de material no usado; o ha explicado que se compran piezas nuevas de arreglos de vehículos y repuestos para motos que no constan en el inventario. “Hay una mala gestión en los ciclos, que dependen de Educación y en la FP para el empleo, que dependen de Industria, del nivel docente no hay queja”, señaló la diputada popular.

La consejera de Educación, Carmen Suárez, manifestó que “el PP está en su derecho de pedir una auditoria”. La consejera replicó a la diputada popular y expresó que pasará “buena cuenta al centro de las cuestiones planteadas” y le advirtió que si una auditoria resuelve que “todo está en orden” quizás sea la diputada del PP quien deba dar una explicación.