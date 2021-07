La primera vez que el fotógrafo cántabro Ciuco Gutiérrez (Torrelavega, 1953) publicó una imagen con su nombre fue en 1973. Y fue, además, en LA NUEVA ESPAÑA. Gutiérrez inauguró ayer su “Mapamundi ilustrado de ayer y hoy” en la plaza del Niemeyer, un resumen analógico y tamaño gigante de su trabajo artístico que va de los ochenta al momento presente. Esta conversación se desarrolla en la cafetería del complejo cultural de la ría delante de un café con leche y un agua fría.

–¿Y cómo fue lo de su primera foto?

–Yo era muy jovencito. Tendría 17 o 18 años. Estaba estudiando en un colegio mayor, aquí en Oviedo. Un día se hizo la fiesta, se eligió a la dama de honor y todo eso. Yo hice fotos. Siempre iba con la cámara. Entonces me llamaron.

–¿Era el colegio San Gregorio?

–Es que no me acuerdo cómo se llamaba... Sí, el San Gregorio. Entonces me llamaron: “Oye, que tú hiciste fotos de la fiesta, que nos llamaron de LA NUEVA ESPAÑA”. No sé si se publicó la del grupo en que estaba la dama de honor. Se publicó una en todo caso y yo estaba entusiasmado: papel impreso, el nombre...

–Hablando del nombre. ¿De dónde viene Ciuco?

–De Cantabria. Es un diminutivo. Viene de Indalecio. Los Inocencios, los Florencios y nombres así en Cantabria acaban así: en “uco”. Ahora hay muchos menos nombres como estos porque ya no se gastan.

–Expone en plena calle. ¿Mola?

–Mola mucho. Y le digo por qué. He recordado estos días que hace muchos años yo era un fotógrafo raro en España: no hacía blanco y negro, hacía cosas muy artificiales, utilizaba elementos “kitsch” (cursis, exagerados) que eran raros y vulgares también. El color muy exagerado también es vulgar en arte. Un día me preguntó un periodista que qué intención tenía yo. Le dije que lo que hago son como puñetazos visuales que no dejan indiferente a nadie: hay gente a los que les horroriza y hay otra a la que les entusiasma, pero lo que siempre consigo es una reacción. Me preguntó que cuál sería mi exposición ideal. Le respondí que lo que me gustaría era como hacer vallas publicitarias. Esto del Niemeyer es lo más parecido que he hecho realmente, veintitantos años después de aquella frase. Le decía yo a la gente del Niemeyer que esta exposición va a ser muy “instagrameada”: mucha gente se va a hacer fotos con las fotos.

–Observo en las imágenes que recoge aquí un deseo más pictórico que fotográfico. ¿No es eso?

–A ver, sí. A mí se me ha tachado de pintor. Lo han hecho los fotógrafos de mi generación. Lo estaba hablando antes con Rosa Olivares, la comisaria de la muestra. Le decía: “Yo pongo todo encima de la mesa y tiro”. Aquí todo es analógico menos las lámparas de las fotos que hay en el lateral de este edificio [el administrativo] que sí, que están puestas digitalmente. Hay fotos que tienen ya treinta y cinco años. Lo que hago son bodegones, pero no sólo yo. También Cristina García Rodero, pero ella con personas. Ni yo, ni Cristina García Rodero hacemos instantáneas.

–No es nada realista, pese a haber empezado en un periódico.

–Absolutamente nada.

–¿Nunca lo fue?

–No. Siempre quise ser fotógrafo artístico. En los setenta ya empecé a soñar con este mundo. Vi fotos de extranjeros que me gustaban mucho, el color lo entendía mejor que el blanco y negro, pero el color estaba denostado, como le dije antes. No sabía cómo se hacían estas fotos mías, pero la inspiración me vino como una aparición mariana.

–¿Ah, sí?

–Estaba durmiendo. Era Primavera y empecé a soñar con un pase de diapositivas, empecé a soñar imágenes. Te despiertas muy excitado, cogí papel y lápiz y al día siguiente comencé a reproducirlas. Salieron unas fotos muy notorias: están en mi página web. Cuando empecé a enseñar esas imágenes, me empezaron a salir cosas por todos los lados: exposiciones, revistas guapas. Decían que eran ultramodernas. Entonces un amigo pintor, diez años mayor, me dijo: “Tienes un lenguaje”. “¿Qué es eso?”, pregunté. “Ya lo verás”.