Los propietarios podemos encontrarnos con dos tipos de talleres, los oficiales de la marca y los independientes. Mario Fernández, jefe de talleres del grupo ARTIME AUTOMINESA nos explica las diferencias.

«Todos los fabricantes ofrecen un servicio oficial postventa, que incluye el mantenimiento, las reparaciones, instalación de accesorios, arreglos e chapa y pintura etc. En nuestro caso somos taller oficial Ford y Hyundai y esto nos exige un nivel formativo muy especializado así como herramientas y tecnología totalmente actualizadas. Además conocemos en profundidad los modelos nuevos antes que nadie y en caso de un problema podemos actuar con mayor eficacia y rapidez que un taller independiente.»

¿Pero los servicios oficiales son más caros en mano de obra y materiales, verdad?

«Es cierto que ese nivel de exigencia que impone la marca nos obliga a grandes inversiones en equipamiento y personal que un taller más pequeño quizá puede ahorrarse; aun así, en nuestro caso, que además de taller autorizado Ford y Hyundai también somos taller independiente multimarca esa diferencia no es apreciable. Lógicamente los repuestos originales de marcas como Ford o Hyundai tienen precios más bajos que otras como Porche, Jaguar o BMW pero en nuestro caso mantenemos el mismo precio en la mano de obra, lo cual beneficia a los propietarios de marcas Premium que ven reducida su factura de taller.»

¿Y pueden los profesionales de ARTIME AUTOMINESA reparar con eficacia marcas “Premium” como las que cita?

«Además de la venta de vehículos nuevos Ford y Hyundai una línea de negocio muy importante en el grupo es la venta de vehículos de ocasión, por ello por nuestras manos pasan absolutamente todas las marcas y modelos más vendidos, porque no entregamos un coche a su nuevo dueño sin una revisión concienzuda del mismo en nuestro taller. Esta experiencia nos permite ofrecer un gran servicio. Se puede decir que no hay motor o carrocería que no conozcamos bien.»

¿Y que pasa con la garantía si no se acude a un taller oficial?

«Yo recomiendo que un vehículo en garantía se lleve al servicio oficial, pero puede que no siempre lo tengamos cerca, o que en determinadas marcas el coste sea más elevado de lo que podemos asumir. En tal caso conviene saber que desde 2010 en que se modificó el reglamento, la garantía de los coches no se ve afectada porque los mantenimientos se realicen en talleres independientes.»

¿Y que les diría a quienes realizan sus propios mantenimientos?

«Es cierto que cualquier persona, sin necesidad de grandes conocimientos, puede rellenar el nivel de aceite o de refrigerante, pero un profesional averiguará la razón por la que descienden y podrá advertir y prevenir a corto o medio plazo una avería más seria. Por más que podamos cambiar el filtro de aire o corregir la presión de los neumáticos, una revisión periódica del vehículo por profesionales es indispensable para evitar en lo posible costosas reparaciones.»

¿Cuánto cuesta de media la revisión de un turismo?

«Puede variar según sean marcas populares o de lujo, por poner un ejemplo en nuestros talleres el mantenimiento de los turismos FORD cuesta 119€ y para vehículos comerciales de la marca desde 125€. Hablamos de una revisión oficial que incluye el cambio de aceite Motorcraft y filtro de aceite, la sustitución del filtro de aire y una completa revisión de los principales puntos de seguridad (embrague, sistema de suspensión, frenado, estado de los neumáticos…).»

¿Por qué es tan importante el estado de los neumáticos?¿Todas las marcas son iguales?

«El neumático es una pieza fundamental en el vehículo, es lo que nos conecta con la carretera, sufre mucho desgaste y un fallo puede causar un accidente grave. Por eso hay que mantener los neumáticos siempre en buenas condiciones. Respecto a las marcas, aquellas reconocidas que todos tenemos en mente además de ofrecernos una calidad superior tanto de seguridad como de comodidad de conducción nos aportan mayor confianza. Nosotros trabajamos con marcas como Pirelli, Continental, Dunlop o Goodyear entre otras.»

¿Por qué son más caras las marcas de neumáticos más reconocibles?

«Es cierto que hay diferencias con otras desconocidas, simplemente porque son neumáticos más eficientes, más seguros, menos ruidosos y más duraderos, pero si se aprovechan las promociones que los talleres solemos ofrecer sobre todo de cara al inicio del verano pueden salir a un precio similar. Como ejemplo un neumático 205/55 R16 91V de marca PIRELLI cuesta en ARTIME AUTOMINESA 69€ y Goodyear 73€.»

¿Y el coste de colocación?

«Estos precios ya incluyen la colocación y el calibraje.»

¿Los vehículos eléctricos o híbridos necesitan menos mantenimiento?

«Es un error pensar así. La ventaja sobre todo de los vehículos 100% eléctricos es que tienen menos partes mecánicas y eso, efectivamente, hace que deban pasar con menos frecuencia por el taller, pero necesitan igualmente revisiones preventivas para detectar cualquier problema antes de convertirse en una avería más cara. En este aspecto talleres como el nuestro tienen la gran ventaja de la formación que nos dan las marcas para poder atender vehículos que tecnológicamente se parecerán cada vez menos a los que llevan circulando años.»

¿Qué recomendación daría a los automovilistas de cara al verano?

«Con buen tiempo y ante un viaje largo es importante revisar los niveles de refrigerante porque la temperatura aumenta y el sistema de enfriamiento tiene que trabajar más duro. Las altas temperaturas inciden igualmente en los neumáticos y si están un poco desinflados habrá mayor fricción, con lo cual es muy importante revisar la presión. Cuidado también hay que tener con la batería, si está deteriorada puede que no nos demos cuenta en invierno pero es posible que el líquido que lleva en el interior se evapore debido a las temperaturas y provoque un mal funcionamiento o fallo general. Y por supuesto, siempre, precaución y responsabilidad al volante»

