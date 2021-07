"West Side" Piedras Blancas

Gerónimo Rauch y Daniel Diges se encargaron de las voces solistas. Sonó “Roxanne”, el clásico de “The Police” y el público no dejaba de aplaudir y acompañar el espectáculo, animados incluso sentados en la silla y a distancia, como marcan las restricciones sanitarias. El concierto sirvió para inaugurar el festival “Suena Castrillón”, con sesión doble, la primera, a las 19.00, y la segunda, a las 21.30 horas.

El coro castrillonense planteó un viaje por la historia de los musicales. Viajó en el tiempo y en el espacio y todo sin moverse de la céntrica plaza de Piedras Blancas. “El fantasma de la ópera” salió a escena y también lo hicieron “Los miserables”. Entonaron aquella que dice “En América” con coreografía incluida. Esa es una de las piezas principales de “West side story”, que hizo las delicias de un público entregado en un concejo situado precisamente al Oeste de la comarca de Avilés.

El concierto fue un respiro para el coro por varios motivos, por las ganas que tenían de subirse a un escenario tras meses y meses de parón por culpa de la pandemia y por culminar un proyecto “trabajado”, como describió la directora de “Castillo de Gauzón”, Rocío Cuervo, que fue la primera en salir a escena.

La música comenzó a sonar y la cultura volvió a recuperar su pequeño espacio al aire libre, con un repaso a los musicales que llenaron la plaza Europa de alegría.

“Mañana me voy de vacaciones a Mallorca desenamorada”. Agatha Ruiz de la Prada despidió su temporada de desfiles en Oviedo, donde se presenta ya como una habitual. “Ni España es Madrid ni Francia es París”, dice para explicar el motivo que antes de la pandemia le llevaba a participar casi 80 desfiles al año, buena parte de ellos con pequeñas ciudades como escenario.

Con la ruptura con el empresario Luis Gasset y el fallecimiento de su amiga y colaboradora de Salvame, Mila Ximénez, todavía reciente, la madrileña buscará en las Baleares un descanso que no lo es tanto. “A las ocho ya estoy haciendo llamadas”, reconoció mientras aguardaba el inicio de su desfile ovetense, contrariada por no haber organizado el viaje con tiempo. “Sabía que me había olvidado de llamar a alguien, soy un desastre”, indica mientras trata de llamar al oftalmólogo Luis Fernández-Vega para comentarle que está de paso por el Principado.

De la pandemia dice haber sacado varias conclusiones. “Después de pensar que todos nos íbamos a morir, me quedo con que cuando cerraban los bares a las diez era mejor porque leía más y que ahora estamos mejor sin tanto contacto físico. Los besos ya no están de moda”, indica la modista, “encantada” con estar en un Oviedo al que, asegura, “siempre volveré”.