Tachan de “chantaje” la idea de Riesgo de devolver el “préstamo” de Parter

Según fuentes cercanas al caso, los sindicatos rechazan de plano que Víctor Rubén Domenech –el principal investigado– pueda seguir al frente de las fábricas y ponen el grito en el cielo ante la propuesta lanzada este miércoles: que pensaba devolver los 13 millones de euros que Parter Capital Group le “prestó” y que extrajo de las cuentas corrientes de las propias fábricas a cambio de que la jueza le mantuviera con el poder ejecutivo en sus empresas gestoras. Aseguran que esta propuesta de la defensa de Domenech es un “chantaje” porque condiciona la devolución del “lucro ilícito”.

Según pudo saber este periódico de fuentes de Alu Ibérica, la devolución del “préstamo” se terminará realizando aún si la jueza nombra un administrador judicial en las empresas. Sin embargo, lo hará “con menos celeridad”.

Las acusaciones particulares ponen en duda que Domenech sea capaz de devolver el dinero. El miércoles, su defensa dijo que para remarcar su compromiso el propietario de las fábricas desde el año pasado estaba dispuesto a poner garantías hipotecarias. Los abogados de los sindicatos recalcan que la fiabilidad de estas garantías es dudosa porque la defensa de Domenech no las especifica.

Las acusaciones particulares, el abogado del Estado y la Fiscalía están de acuerdo en que Domenech, a la vista del solar en que ha dejado sus instalaciones fabriles, no puede seguir al frente de las compañías que gestionan las fábricas. Víctor Rubén Domenech reconoció ante María Tardón que pagó las fábricas (13 millones de euros) con el dinero que extrajo de las cuentas corrientes de las fábricas y que pudo hacerlo porque así se lo permitió Parter Capital Group. Es decir, como no tenía dinero para comprar las fábricas, sus dueños le “prestaron” el dinero que querían por deshacerse de las plantas rápidamente. A esto Alu Ibérica lo llama “asistencia financiera”, las acusaciones particulares “despatrimonialización”. Alu Ibérica dice que no es delito, aunque sí “un acto prohibido” que se instruye por la vía civil. Dónde fue el dinero que cobró Parter es algo que el Fiscal del caso ha pedido investigar.

Los sindicatos califican la estrategia de la defensa como “a la desesperada”. E incluyen en este movimiento la colección de manifestaciones de trabajadores actuales de la empresa Alu Ibérica que recogió un notario de Madrid este mismo miércoles y es que, según ha podido saber este periódico, la jueza María Tardón no precisó de ellas durante la vista de esta semana. Llama la atención, sin embargo, las que hizo una de las abogadas del Grupo Industrial Riesgo, concretamente, la encargada de atender las peticiones de los interventores judiciales nombrados por la Audiencia Nacional.

Los funcionarios públicos acusan a Riesgo de dificultar su trabajo, pero la abogada no lo ve así: “La relación con la intervención judicial no ha sido nada fácil, dado que, ante las preguntas sobre cómo cumplimentar los requerimientos de aportación documental, siempre se nos ha indicado que nos remitiéramos a las pautas de la intervención, sin ofrecer soluciones o respuestas a las consultas planteadas”.