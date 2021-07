Las enfermeras denuncian no haber cobrado las extras por las vacunaciones

Algunas enfermeras del área sanitaria avilesina que participan en la campaña de vacunación contra el covid han cargado en los últimos días contra el Servicio de Salud del Principado: dicen que llevan desde enero sin cobrar las horas extraordinarias que realizan para hacer frente a dicha campaña de vacunación. “Aquí, por el momento, estamos vacunando gratis. Si hay que arrimar el hombro, se arrima. Pero, en otras áreas, sí están recibiendo el dinero”, lamentan. En el caso de Avilés parece que la previsión pasa por abonar en la nómina de julio todas las horas hasta el 30 de junio; es decir, que los pagos se realizan semestralmente. Esta forma de pago no gusta a todo el personal. Las enfermeras que participan en la campaña de vacunación (en el área existe una bolsa de personal) reciben 1,75 de lo que vale su hora normal por la prolongación de la jornada, una cantidad que varía de unas a otras pues no cobra no lo mismo una enfermera de base que un cargo intermedio o alto.