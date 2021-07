El Hospital Universitario San Agustín ha dejado atrás aquellas semanas terroríficas en las que la incidencia del covid estaba causando estragos en la población y el sistema sanitario rozaba la asfixia. Esta mejoría ha permitido al centro retomar parte de su actividad ordinaria y también reabrir el centro a las visitas, aunque en todo caso con un protocolo estricto. Por ejemplo: en las unidades de hospitalización con dos camas no coincidirán los acompañantes de ambos pacientes ya que los horarios de visita son diferentes. Solo se permitirá la visita de una persona por paciente y no podrá acceder al hospital ninguna persona con sintomatología respiratoria o fiebre. Igualmente no se permite deambular por otras zonas del complejo hospitalario. En el San Agustín autorizan el acompañamiento a pacientes pediátricos, enfermos altamente vulnerables, pacientes en paliativos, postoperados (en las primeras 24 horas) y en partos y postpartos.