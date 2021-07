Un cupón vendido en Avilés, premiado con 300.000 euros y un sueldo de 5.000 al mes

El sorteo de la ONCE sigue dando alegrías en la comarca de Avilés. Si la pasada Navidad el Cuponazo dejó en la ciudad 730.000 euros repartidos en varios premios que cobraron los poseedores de 28 cupones, el último cupón del fin de semana (sorteo del domingo, 4 de julio) ha dejado un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 euros al contado. El número premiado fue el 61.049 y la serie del cupón que vale su peso en oro es la 039.

El vendedor de la ONCE que hizo de intermediario de la suerte es Ramón García Magadán, que vende habitualmente en el quiosco de la plaza del Vaticano, esquina a la calle Juan XXIII. Además del “premio gordo”, el cuponero vendió tres billetes más premiados en su caso con 20.000 euros cada uno, repartiendo así otros 60.000 euros. “Cuando me llamaron de la delegación territorial para comunicarme la noticia casi entro en shock; fue un subidón de alegría porque se trata de mucho dinero. Me alegro mucho por el afortunado, aunque no sepa quién es”, comenta Ramón García Magadán, que en sus 21 años trabajando para la ONCE lleva dados premios por valor de 1,7 millones. “Fue una pena que uno de los cinco cupones premiados no se vendiese en ventanilla; hubieran sido 20.000 euros más que hubieran ido al bolsillo de algún cliente”, apunta.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. El cupón Fin de Semana del 4 de julio, que estuvo dedicado a la localidad de Selva (Islas Baleares), también dejó premios en Andalucía (120.000 euros); Galicia (100.000 euros); Comunidad Valenciana (100.000 euros); Canarias (100.000 euros) y Castilla y León (40.000 euros).