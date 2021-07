Agentes de la Policía Nacional de Avilés detuvieron el pasado viernes, día 2, a un hombre como supuesto autor de robos en el interior de 35 vehículos.

Las investigaciones se iniciaron al observar un número elevado de denuncias relacionadas con este tipo de delitos. En un primer momento, los policías no pudieron recabar muchos datos sobre el presunto autor, no existiendo tampoco testigos que pudieran aportar datos esclarecedores sobre el mismo, ya que estos hechos dejan pocos vestigios y pistas a los investigadores, según explicaron. Este tipo de actividad delictiva si bien no aporta muchos beneficios al delincuente, según los agentes, causa un grave trastorno a sus víctimas, "tanto por la elevada cuantía de los daños ocasionados, en algunos casos, como el inconveniente del tiempo que supone la estancia del vehículo en los talleres y demás trámites administrativos".

Finalmente, después de una minuciosa investigación que involucró a la práctica totalidad de las Brigadas de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, se procedió a la detención del autor. Se le imputan más de 35 robos en vehículos de los que, aunque no se ha podido hacer una valoración exacta, se estima que supere con creces los 30.000 euros en daños y perjuicios.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Avilés quien decretó su libertad con cargos a la espera de juicio.