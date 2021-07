Una avería en La Maruca deja sin luz a 20.000 hogares y negocios de Avilés

Según ha explicado la compañía distribuidora de electricidad en Avilés, EdP, el origen del apagón a plena luz del día fue una avería en la subestación de La Maruca, uno de los puntos neurálgicos de la red eléctrica de Avilés. Lo inusual fue que el fallo afectase a cinco líneas de distribución a la vez, algo que pocas veces ocurre. En total, la empresa estima que se han visto afectados 20.000 puntos de suministro.

Los sistemas electrónicos que velan por la continuidad del suministro entraron en acción nada más producirse la avería. En menos de cinco minutos, siempre según fuentes de la compañía de la luz, la electricidad había vuelto a 17.000 puntos de suministro. Una de las líneas inoperativa tardó 14 minutos en ser rearmada tras varios intentos fallidos (da servicio a unos 2.400 clientes). Y los más perjudicados fueron 600 abonados que tuvieron que esperar hasta 30 minutos para ver restablecido el suministro. Desde EdP aprovecharon la comunicación realizada sobre la avería para pedir disculpas a los clientes afectados por la incidencia.

Las reacciones de los perjudicados

Bar el Raitán, Jesús María Rojo García (dueño): "Sí que me afectó, aunque duró poco. Justo en el momento en el que se fue la luz llegaron seis clientes para tomar café con unos pasteles que llevaban. Les dije que tenían que esperar un poco porque no me funcionaba la cafetera por lo de la luz y se fueron a los pocos minutos".

Panetela, Carmen (dueña): "Me pillaron en la hora de las comidas, hubo gente que tuvo que esperar un poco para comer o para tomar el café pero aún así no tuvimos una pérdida grave ya que duró poco tiempo".

Chiquito Virago, Elena (dueña): "No me llegó a afectar mucho porque fue de corta duración y la gente que había ya estaba servida. Si pasa en otro momento nos anula por completo, sobre todo por el tema de las cafeteras. Al principio pensé que era algo de mi bar y miré el cuadro de luces, pero cuando hablé con los otros establecimientos vi que era algo general".

La Biblioteca, Enrique Martínez (encargado): "Fastidió un poco porque había gente comiendo y algunos de los clientes tuvieron que esperar por el tema de las planchas de la cocina. Aún así no se fue nadie ya que duró 5 minutos o así."

El Piano de Santa Mónica, Marta (camarera): "En el momento en el que se va la luz se te colapsa el servicio. Aunque volvió rápido había mucha gente tomando el café; otros esperando para que les cobrara, ya que la máquina registradora tampoco iba; y otros que esperaban a que les sirviera el café se terminaron yendo".

Bar Alvi, José Martín Azabal (dueño): "Duró mínimo 20 o 30 minutos, nos fastidió sobre todo por la cafetera y no poder servir cafés."

La Curuxa, Octavio (dueño): "No afectó en nada porque fue muy poco tiempo. Solo atrasó un poco el trabajo".