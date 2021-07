La Fiscalía pide cinco años de cárcel y 4.320 euros de multa para V. C. C., asesor financiero acusado de estafar 53.000 euros con falsas compras de letras del Tesoro americano. En junio de 2018, el acusado contactó en el centro La Curtidora de Avilés con una de las víctimas, convenciéndole para que invirtiese 20.000 euros. Después convenció al hermano del anterior, para que invirtiese 33.000 euros. No devolvió el dinero a ninguno.