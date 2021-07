El arte toma las calles poeque “Es muy importante volver a actuar”

“La cultura no solo es segura, es necesaria. Es una vuelta a la vida, sacar a la calle estos espectáculos es bueno para la gente y para la ciudad de Avilés”, asegura Miguel Ángel Díaz, de la Asociación Cultural Abierto Asturias, entidad coordinadora de las actuaciones del Festival de Arte en la Calle “AstuRisas”, que comenzaron ayer y continuará hasta el domingo en plaza de España. Para las actuaciones cuentan con todos los protocolos de seguridad necesarios para garantizar un espectáculo seguro.

“Hay ilusión. Para la 18.ª edición han venido ocho compañías, de las que algunas repiten de otros años, porque les encanta el evento, las calles de Avilés, el encuentro con la gente y las risas. La cultura es la esencia de la vida, en estos momentos es bueno salir, admirar a los artistas, valorar su actuación”, asegura el organizador del evento.

Una de las compañías que repite es Niumpaloal’Arte, de Granada. Jenny Betancur, una de sus integrantes, cuenta que han tenido que cambiar parte de su espectáculo por el covid. “Con la pandemia, necesitamos aún más el espectáculo, vernos, reírnos, con todos los protocolos necesarios, claro. Es hora de sorprenderse y de salir de la cotidianeidad”, asegura al tiempo que anima a la gente a consumir este tipo de ocio.

Javier Alonso, con su show “A fuego lento”, es otro de los participantes que ha tenido que reinventar su espectáculo. Asegura que desde su gremio están necesitados y agradecidos de que se vuelvan a celebrar este tipo de eventos, después del parón económico y mental y, sobre todo, después de no sentirse válido. “Es muy importante volver a actuar. Hay que volver a la vida de siempre”, afirma entusiasmado.

“El público es difícil, pero no porque sean estos espectadores en concreto, sino porque la distancia dificulta la unión del público. No se unifican las risas y no hay sensación de grupo, es complicado”, detalla el malabarista. Y añade que es algo que pasa en todos los espectáculos y que, poco a poco, volverá a la normalidad. A la argentina Luz Rodríguez, con su espectáculo “Sobreruedas”, le ha costado arrancar. Aunque divertida afirma que “encima de las tablas, todo se recuerda y fluye”.

“El público tiene que aprovechar este tipo de espectáculos y no perdérselo. Qué mejor que venir a distraerse y apoyar al arte”, resumió esta artista de circo en su reivindicación del arte en la calle.