Un avilesino estafa 53.000 euros en letras del Tesoro americano “para pagar deudas”

El acusado también confirmó que aún no ha podido devolver el dinero porque no tiene trabajo, aunque niega haber sido él el que incitara a los hermanos estafados a comprar letras del Tesoro americano, algo que, señalaba, surgió en las conversaciones que tenían tomando café en el entorno del Centro de Empresas La Curtidora, donde tanto el empresario estafado, que es ingeniero informático, como el asesor fiscal realizaban su actividad. Los hermanos sostienen, en cambio, que sí que les fueron ofrecidos esos servicios. Uno de ellos, el que tiene la empresa en La Curtidora, explicó durante el juicio que el acusado le dio “confianza”: “En principio no estaba interesado, pero nos fuimos conociendo más, él venía a menudo a mi despacho, y me dio confianza que tuviera un despacho y que la gente lo conociera”, añadía.

La Fiscalía de Avilés solicita para el acusado cinco años de prisión, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio durante el tiempo de condena, y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, el pago de las costas del juicio, y una indemnización de 20.000 euros para el empresario y 33.000 euros para su hermano, más los intereses legales correspondientes, por un delito de falsedad en documento mercantil continuado, en concurso con un delito de estafa.