El comité de Alu Ibérica, sobre el plan de despidos: “Es una liquidación de libro”

El informe encargado por los gestores de Alu Ibérica para elaborar el plan industrial en el que se debería basar el futuro de la compañía y que implica el despido de 330 o 420 personas, según las dos hipótesis de “tamaño ideal” que se contemplan, “viene a constatar lo que lleva diciendo el comité de empresa desde el primer momento: que no hay intención alguna de producir aluminio y que el verdadero objeto es liquidar la empresa, achatarrarla por completo”.

En opinión del presidente del comité de trabajadores de la fábrica de aluminio de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, lo que está en marcha en Alu Ibérica (antigua Alcoa) es “una liquidación de libro” y el pretendido despido masivo del personal de electrolisis es “un paso más de esa estrategia”.

El comité de empresa de la aluminera avilesina rechaza considerar siquiera los planes de adelgazamiento de plantilla que tiene Grupo Riesgo (propietario de Alu Ibérica) –revelados ayer por este diario– porque “oficialmente no nos consta informe o plan alguno”.

No obstante, el presidente del órgano de representación de los trabajadores se remite a lo que ciertamente es conocido y “está sobre la mesa”: un sentencia de la sala social de la Audiencia Nacional que condena a Alcoa a cumplir las condiciones de indemnización o recolocación laboral pactadas con los sindicatos antes de la venta (dado que esta “no se llevó a término de acuerdo a lo pactado”); una demanda penal en proceso de instrucción y el posible nombramiento de administradores judiciales que se hagan cargo de la gestión de Alu Ibérica.

“Confiamos en que la administración judicial sea pronto realidad para hacer borrón y cuenta nueva; en ese escenario no viene al caso hablar de despidos”, concluye Gómez de la Uz.

En el ámbito político, las reacciones a la noticia de que Grupo Riesgo quiere despedir a más de media plantilla van desde la confianza en que la justicia retire el control de la empresa a los actuales gestores –está pendiente de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional sobre la pretendida administración judicial de la sociedad– a la petición de la intervención estatal de la compañía.

El PSOE, por boca de su portavoz municipal, Manuel Campa, está alineado entre los primeros: “Nuestro deseo es que la Audiencia Nacional resuelva cuanto antes el proceso judicial en marcha para que los gestores de Alu Ibérica no tengan ninguna capacidad para tomar este tipo de decisiones, que no hace más que confirmar nuestra mala opinión sobre la empresa y nuestros peores temores”.

El concejal de Cambia Avilés Primitivo Abella reivindica una acción política más contundente “En el último Pleno del Ayuntamiento de Avilés reclamamos la intervención pública de las fábricas”. “Hablábamos de que el tiempo se estaba acabando y, a la vista de lo que hoy publica LA NUEVA ESPAÑA, se cumplen las peores expectativas: lo sabíamos nosotros y lo sabían los trabajadores; la que parecía que no lo sabía era la Alcaldesa”, continuó el edil.

Y añadió: “Hasta ahora estuvimos hablando de mantener la producción de aluminio en la comarca, pero a partir de unos días el asunto va a cambiar. Estaríamos hablando de algo todavía más grave: que quieren echar a un montón de trabajadores. Suceda lo que suceda, a partir de ahora la única solución que vemos, insistimos, es la intervención pública. La Ministra de Industria habló de ‘un inversor’ y la Alcaldesa tomó la idea como óptima. Y a nosotros nos parece igual de bien. Pero es que ese ya no es el tema: una vez que se ejecuten los planes de despido estaremos hablando de quién paga o quién no paga. Esperamos que la Alcaldesa supere sus prejuicios ideológicos y apoye la intervención estatal en las fábricas. Hasta lo ha hecho el PP”. Según este partido al que alude Abella, el PP, “la ‘operación Alcoa’hace tiempo que cruzó la línea del absurdo”.

La portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, se explica: “Es del todo incomprensible que el proceso de venta de una multinacional en la que, además, medió ni más ni menos que el Gobierno de la nación se haya convertido en una novela esperpéntica donde, por desgracia, se está jugando con el futuro de cientos de trabajadores y sus familias, un colectivo al que tanto el Gobierno central, como el local y el regional, vienen entreteniendo con un sinfín de reuniones vacías, con mentiras y engaños permanentes”.

A juicio de Javier Vidal García, portavoz municipal de Ciudadanos, “los compradores [de Alcoa] se comprometieron a mantener el empleo y a invertir para hacer viable de alguna forma la actividad que venía realizando la fábrica. No obstante, ninguna de las empresas que intervinieron en esta operación fue nunca fiable”. “Ojalá se agilicen las actuaciones judiciales iniciadas gracias a la iniciativa del comité de empresa, ese será el único camino que posibilite la actuación del Ministerio de Industria, que debe responsabilizarse del desaguisado que consintió durante demasiado tiempo”, apostilló Vidal.

En nombre del quinto grupo con representación municipal, Vox, la concejal Arancha Martínez Riola manifestó que “sin las líneas de electrolisis sobra gente y si no hay un proyecto de elaboración de aluminio primario –que no lo hay por los elevados costes de la luz y las tasas de CO2 impuestas por la UE–, cualquiera que se haga cargo de Alu Ibérica solamente puede aspirar a transformar aluminio desde la chatarra, y para eso, según el informe encargado, con menos del 40% del personal es la única forma de que sea viable la empresa. Vox exige que el Gobierno, que es el gran culpable de la situación, no solo por los costes de la luz y del CO2 si no también por ser los incitadores de la venta fraudulenta de Alcoa, dé una solución a este conflicto”.