El PP carga contra “Luanco al mar”: “Va a ocasionar un caos de tráfico”

“El festival ‘Luanco al mar’ va a ocasionar problemas de tráfico y aparcamiento durante esos días, y es que a primeros de agosto ya no cogemos en Luanco”, criticó el portavoz del PP, Ramón Artime, que prevé que el 90 por ciento de los asistentes a los conciertos de Víctor Manuel y “Los Secretos”, entre otros, “serán de fuera del concejo e irán en coche”. El edil popular afirmó no estar en contra de organizar el festival, sin embargo considera que “no es el momento” para llevarlo a cabo “en el centro de Luanco”. “No entiendo como para las fiestas del Carmen se va a suspender la procesión marinera y se permite la celebración de actos de este tipo –en referencia al festival ‘Luanco al mar’ que será del 5 al 8 de agosto en el muelle viejo– y más aún teniendo en cuenta que no es una iniciativa municipal ya que depende de un empresario que ocupa terreno público y lógicamente viene a ganar dinero”, remarcó Artime, sin olvidar que la normativa actual por la pandemia impide la celebración de las fiestas en las diferentes parroquias del concejo.

Por otra parte, el concejal del PP preguntó por la imposibilidad de organizar, por ejemplo, un pasacalles de charangas por El Carmen para ambientar las calles “cuando no supondría aglomeraciones”.