El Puerto de Avilés invertirá 55 millones hasta 2025 y aspira a captar fondos europeos

La Autoridad Portuaria de Avilés invertirá en el periodo 2021-2025 un total de 55 millones de euros. Los ejes fundamentales que orientarán el esfuerzo inversor del puerto en estos cuatro años son la ampliación de la zona de servicio en la margen derecha, que como informó este periódico ha tocado techo; abordar un análisis de la organización y de la plantilla y la búsqueda de alternativas sostenibles para la gestión del material dragado en la ría. La entidad aspira, además, a obtener financiación externa. Ha presentado a través de Puertos del Estado manifestación de interés para varios proyectos relacionados con la accesibilidad ferroviaria y la sostenibilidad ambiental y energética por importe superior a los 5 millones de euros de los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Plan de Empresa 2022 de la Autoridad Portuaria, que engloba todas estas previsiones, se aprobó de forma provisional en el último consejo de administración, celebrado el pasado 29 de junio, y se hizo público ayer tras la reunión telemática que mantuvieron los presidentes de Puertos del Estado y de los muelles locales, Francisco Toledo y Santiago Rodríguez Vega, respectivamente. El 20% de esos 55 millones de inversión irán a la ya anunciada ampliación de los muelles de Raíces (11 millones de euros en esta primera fase), cuyo inicio estaba inicialmente previsto para el año pasado. El proyecto se encuentra en fase de redacción y las previsiones portuarias pasan por comenzar la obra el próximo año, para acabarlas en 2023. El objetivo de esta actuación es aumentar tanto el calado hasta los doce metros (actualmente es de ocho) como ampliar la explanada del muelle de Raíces, para así igualarla al resto de las dársenas de la margen izquierda de la ría. Esta mejora, que contará con financiación de la Unión Europea, posibilitará que los grandes buques también puedan atracar en esa zona.

Otra importante inversión es la relativa a la ampliación de la zona de servicio del puerto en la margen derecha, con una inversión superior a los 11 millones de euros en los próximos tres años. Está prevista la adquisición de terrenos en la cantera del Estrellín y en la vaguada sur de dicha cantera. También se contempla la posibilidad de adquisición de terrenos en la zona industrial anexa al puerto, así como la ampliación de la explanada del muelle de Valliniello hasta el límite de la zona de servicio del Puerto. La Autoridad Portuaria ya ha iniciado conversaciones con el Principado con el objetivo de incorporar unos 70.000 metros cuadrados de terreno a corto plazo para acopio de eólicos y otras grandes piezas que se exportan por Valliniello. Según los cálculos de los gestores portuarios, en el entorno de esos muelles se podrán ganar unos 140.000 metros cuadrados, un objetivo ambicioso y complicado porque está sujeto a la explotación de la cantera del Estrellín e implica cerrar un acuerdo con la empresa Acciona y con el Principado, puesto que esa ampliación implicaría cambios en las carreteras de la zona (la que bordea la margen derecha de la ría hasta el faro y la que da acceso a la explotación).

En cuanto a las actuaciones en materia de accesibilidad viaria, suman 1,8 millones de euros, una partida en la que están incluidos el acceso viario al muelle de Valliniello (ahora en ejecución) y la adecuación del pavimento en la avenida Conde de Guadalhorce.

También están en la agenda actuaciones de accesibilidad ferroviaria que suman 2,6 millones. El objetivo de la Autoridad Portuaria es extender la red ferroviaria que se encuentra en ejecución en la margen derecha hasta la zona norte de esos muelles.

Existe también una línea de actuación importante en la adecuación de otras infraestructuras portuarias por importe superior a los cuatro millones de euros, siendo especialmente relevantes la renovación interior y ampliación de los accesos a la sede del Puerto, la adecuación y renovación de los faros y el refuerzo de infraestructuras portuarias, como el espigón rompeolas.

Las actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental y energía suponen una inversión superior a los tres millones de euros, de los cuales la mayor parte se están ejecutando este año 2021 y en las que se incluye el cambio de la iluminación exterior de todo el puerto a lámparas tipo LED, la instalación de depósitos de recogida y gestión de aguas pluviales en la dársena de San Juan y la optimización en términos de eficiencia de la climatización e iluminación de la sede portuaria.

No pierden de vista los gestores portuarios un problema que sigue sin solución: las discrepancias que mantienen con el Ministerio para la Transición Ecológica a cuenta de los dragados. La crisis saltó en julio de 2018 con la publicación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los dragados de mantenimiento en la ría, por la que se impone al Puerto la obligación de hacer aportes de árido al litoral castrillonense cada vez que se extraiga material del lecho del estuario. La Autoridad Portuaria se encuentra ante al menos tres retos relacionados con esos dragados de mantenimiento: la búsqueda de arena para la regeneración de la playa, que aún no ha conseguido encontrar, la redacción de un proyecto para la construcción de un recinto en tierra para la gestión de material dragado no apto para su vertido al mar y recabar la colaboración de Puertos del Estado para analizar la futura gestión de los dragados en la ría.

“El plan de inversiones trata de atender las necesidades de expansión del puerto y de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y energético”, resumió Rodríguez Vega.