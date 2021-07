Una avilesina evita la agresión a cuatro chicos dejándolos refugiarse en su casa

Con la trágica muerte causada a golpes del joven coruñés Samuel Luiz aún grabada en su mente, una avilesina residente en el Carbayedo actuó la madrugada del pasado domingo como una buena samaritana y evitó que un grupo de chavales moliese a palos a dos chicos y dos chicas que se vieron convertidos sin comerlo ni beberlo en víctimas propiciatorias de una manada de violentos. La mujer evitó que se produjera un más que probable apaleamiento abriendo la puerta de su casa a las cuatro menos cuarto de la mañana a los chicos acosados; allí encontraron refugio hasta que llegó una patrulla de la Policía Local que se hizo cargo de la situación.

La avilesina que la madrugada del domingo hizo horas extras como angel de la guarda de cuatro jóvenes prefiere guardar el anonimato, pero contó a LA NUEVA ESPAÑA lo ocurrido con todo lujo de detalles. Así comienza: “Estaba dormida y me despertaron gritos de gene joven que no identifiqué en un primer momento como de auxilio. Pero era tanto el escándalo que subí la persiana, la verdad que en ese momento con idea de reprenderlos. Lo que vi fue a cuatro chavales asustados, dos chicos y dos chicas, que me imploraron ayuda. Decían que les perseguía un grupo y que les querían pegar. En un primer momento les dije que pasaran al portal del edificio y les abrí la puerta”.

Desde la ventana, esta mujer vio que el grupo de perseguidores aumenta de tamaño, llegando a contar al menos a diez. “Algunos de ellos se pusieron a desarmar un tendal que estaba tirado en la basura para sacar las barras y otros trataron de hacer lo mismo con un andamio que está instalado en una fachada enfrente de mi casa. Se acercaron al portal y vociferaban a los que estaban dentro amenazándolos. Por el cariz que tomaba la cosa, les dije a los chicos que subieran a casa. Y así lo hicieron”.

La vecina y su marido comprobaron que los “refugiados” estaban atemorizados y que eran “buenos chicos”. La mujer, que trabaja en contacto con adolescentes, presume de tener “ojo clínico” para detectar la bondad y asegura que los jóvenes a los que ayudó “eran de ésos”. Incluso, añade, “no se quitaron la mascarilla en ningún momento pese a los evidentes nervios que tenían”.

Una llamada a la Policía Local para informar de la situación trajo como resultado que se presentase en la zona una patrulla. Los acosadores ya se habían marchado a esas alturas, pero por si acaso los agentes acompañaron a las chicas hasta su casa escoltándolas con el coche patrulla y luego hicieron lo mismo con los chicos, que tenían el coche aparcado en las inmediaciones. “Uno de ellos dijo que no había bebido para hacerse cargo de conducir”, comentó la mujer, incidiendo nuevamente en la responsabilidad aparente de los jóvenes.

En el tiempo que los tuvo en casa, los chavales explicaron a su benefactora que se marchaban del Carbayedo, donde habían pasado la noche, con unos vasos de bebida en la mano y que los miembros de una pandilla les pidieron que compartiesen unos chupitos. Según el relato de las víctimas consintieron a esa petición, pero ni eso les libró de convertirse gratuitamente en la diana de las burlas y las chanzas de los pandilleros, que de las palabras, al parecer, quisieron pasar a las manos. “Así empiezan estas cosas y a veces acaban en el hospital o en el cementerio, como le pasó al chico coruñés. ¡Qué violencia más absurda y gratuita!”, concluye la vecina samaritana.