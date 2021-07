El circo despliega su magia en Avilés

Al comenzar la primera de las funciones, el argentino Pablo Picallo, clown y mago, salió a escena para divertir y sorprender a la gente con números tan asombrosos como sus malabares con fuego. Que no solo impactaban a los más pequeños, sino también a los mayores, cumpliéndose así uno de los objetivos del artista. “Lo que más me gusta de la vida del circo es divertir a la gente, ver sus sonrisas y sus ojos de emoción; el trabajo que hago en mi función es muy amplio, trabajo con muchos elementos”, añadió. “Hago un espectáculo familiar, para padres e hijos, aspiro a captar a ambos públicos”, remató el cómico.

A medida que pasaban los minutos, las sillas se iban llenando y la participación que se generó durante el primer número no decayó ya a lo largo de la tarde. Las risas inundaban la plaza y, por momentos, la atmósfera creada parecía mágica.

La segunda de las actuaciones corrió a cargo de Luz Rodríguez Lozano, mayormente conocida por el nombre artístico de “Mona Circo”. La clown, cuya carisma contrastaba con el cielo gris que a falta de otra hacía de “carpa” durante la tarde avilesina, apostó por la comedia, con la payasa como protagonista.

Entre cambios de vestuario y estiramientos relató cómo vive su pasión por el arte circense: “Toda mi vida me he dedicado a esto. El arte en la calle me encanta, sobre todo la conexión que establecemos con gente que no conocemos de nada y la improvisación constante con las que experimentamos; es algo muy humano y de lo que aprendo mucho cada día”.

Con el devenir de las horas, se sucedieron otras dos actuaciones, protagonizadas por Ana Cuervas, cuyo número trata de teatro físico y clown, y Cristina Calvo Revilla. La segunda de las artistas, llama a su número “Lo que me sale de la concha”, y en él integra el clown y el teatro para sacar de los errores más absurdos la mejor de las risas. “Me gusta la imperfección que se vive actuando en la calle, el tú a tú con la gente; yo vengo del teatro, pero el clown me encanta, aunque ahora con las mascarillas y las medidas de seguridad es un poco más complicado sostener el espectáculo, creo que lo estamos consiguiendo y que las emociones están en el aire”, señaló la artista.

Sin duda, y a pesar de las restricciones sanitarias, las expresiones de la mayoría de los espectadores hablaban por sí solas, dejando entrever lo mucho que estaban disfrutando de los espectáculos. Algunos, incluso, respondían así a LA NUEVA ESPAÑA: “No es la primera vez que acudimos, siempre miro la página del Ayuntamiento para ver las actividades que se hacen en verano porque a mi hijo le encantan. Este es el tercer día seguido que venimos a disfrutar del festival, a los dos nos entretiene y disfrutamos del tiempo juntos,” explicó Irene López González, una de las muchas madres que asistían de público

Los cuatro artistas que mostraron sus funciones, fueron también una vía de escape entre risas para olvidar por momentos algunas de las situaciones que todavía hoy se viven debido a la pandemia.

El arte de calle, un año más, da color al verano en Avilés sin dejar indiferente a las personas que lo presencian. Porque, como ya cantaba Miliki, “el circo sigue alegrando el corazón de aquellos que se lo saben abrir”.

SU ESCENARIO ES LA CALLE

Pablo Picallo Nacido en Buenos Aires, la capital de Argentina, este artista está especializado en magia, clown y teatro. Lleva 17 años trabajando profesionalmente, pero 23 dedicándose en cuerpo y alma al espectáculo circense de la calle.

Cristina Calvo Revilla Esta artista bilbaína de 44 años lleva dedicándose al mundo del teatro desde los 26. Actualmente lo integra con el clown en su espectáculo “Lo que me sale de la concha.” Además, imparte clases de esta especialidad circense en las que trabaja constantemente con las emociones.