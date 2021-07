“Un partido político no tiene que ser un club de jubilados: UCD se disolvió en 1983”

–Ciudadanos, tal cual está, ¿sigue siendo un partido de futuro?

–No vamos a engañarnos, no vamos a decir que estamos en nuestro mejor momento, pero yo sigo pensando que un partido liberal de centro es necesario tanto en España como en Asturias. Vamos, seguro: un partido que esté fuera de los extremos. En un momento como el actual, con las posiciones tan encontradas, un partido como el nuestro, que pueda ser liberal en lo económico pero que tenga una sensiblidad social, desde luego que es necesario. Tenga en cuenta que tanto el PP como el PSOE están intentando achicar el espacio de Ciudadanos, y si esto es así será por algo. Al mismo tiempo, por una parte Vox y por otra Podemos, también tiran de ellos hacia los extremos.

–O sea, que Ciudadanos es un partido de orden.

–Es un partido de Estado, es un partido sensato. No es un partido moderado, es un partido moderador. Es un partido con sentido de Estado, con sentido común. No tratamos de tirar todo abajo en el orden constitucional, no es necesario. Lo que sí que hay que hacer es modificarlo, pero con sentido común.

–Los ecos de Ciudadanos en Asturias son pocos, ¿no?

–Creo que tuvimos un gran, gran resultado electoral pese a que esta comunidad está muy condicionada por la ley electoral asturiana, por las tres circunscripciones. Esto condiciona mucho cualquier alternativa que tenga viabilidad. Tanto el PP como el PSOE se han ocupado muy mucho de no reformar esa ley porque sacan ventaja en las circunscripciones oriental y occidental. Creo que tuvimos un gran resultado en la Junta, pero también en los ayuntamientos. Tenemos que sacarle partido a esa representación.

–Sin embargo, esa representación nació torcida: el candidato regional no les duró nada.

–Nuestro candidato [Juan Vázquez] se fue porque era independiente y tenía unas expectativas personales que no vio cumplidas. Este el problema que viene cuando se trae de fuera al cabeza de cartel. La gente que vino con él, por coherencia, también se fue, por eso me tocó a mí cubrir la vacante, cuando corrió la lista. Aquello ya está superado hace tiempo y se vio claro, insisto, en que la crisis fue una cuestión de caracter personal del candidato.

–Los cuatro concejales de Ciudadanos en Avilés, ¿pertenecen al grupo socialista?

–Gran pregunta. Recientemente, el nuevo coordinador avilesino [Daniel Quirós] dijo que debíamos tener una oposición más clara sobre el equipo de gobierno. No sé si eso le habrá gustado al portavoz municipal, pero yo creo que sí, que tenemos que hacer ver que Ciudadanos es un partido que está por la moderación en la búsqueda de resultados para la ciudad, pero eso no quiere decir que tengamos que estar entregados. Se puede ser crítico y coherente y, a la vez, posibilista. En Avilés deberíamos hacernos notar. Creo que lo que dijo el nuevo coordinador es acertado.

–Javier Vidal, que es el portavoz municipal, acusó a Ceila Fernández, la candidata a coordinadora, de “gerontofóbica”.

–Tan mala es la gerontofobia como la gerontofilia. Un partido político tampoco tiene que ser un club de jubilados y quiero recordar, al hilo de esto que me pregunta, que UCD se disolvió en 1983. De entonces a acá han pasado muchas cosas y la política no es la misma. Creo que si la gente más joven quiere dar un paso al frente, debería facilitársele tan cuestión. Me sorprende que el nuevo coordinador rechazara participar en la candidatura de Ceila Fernández porque no podía y, al día siguiente, apareciera él solo liderando otra candidatura. Es significativo. Y también es significativo el hecho de que el coordinador viva en Villaviciosa. Hay que estar al día en lo que sucede en Avilés.

–¿Qué puede solucionar Ciudadanos en Avilés?

–Estamos perdiendo población a marchas forzadas, la industria cada vez tiene menos peso en la economía. Avilés tiene unos déficits de infraestructuras, sobre todo, las viarias, que son históricos. Y todo esto se recibe con inacción por parte del gobierno de Mariví Monteserín. Cuando se lleva muchos años gobernando se crean unas dinámicas que son difíciles de romper, pero que tenemos que quebrar. Parece que el gobierno avilesino siente que está demasiado cómodo.

–Hábleme de eso, de los “déficits históricos”.

–En Avilés los problemas se eternizan, no hay ninguna iniciativa que no tarde décadas en encontrar una solución. Avilés no está en la agenda política regional ni en el tercer lugar que le corresponde, aunque sólo sea por población que tenemos.

–¿A qué es debido?

–Los grupos parlamentarios en la Junta General tienen representantes avilesinos. El PSOE lleva cuarenta años gobernando y los diputados que lo componen están muy cómodos simplemente con ir tirando: no levantan la voz nunca, ni la han levantado para nada. Tenemos la Ronda Norte que no aparece en la Alianza por la Infraestructuras. La alcaldesa de Gijón, Ana González, explicó el otro día que el proyecto de vías de su ciudad no se guía por criterios economicistas, si no por lo que necesita la ciudad. En cambio aquí, en Avilés, el proyecto de soterrar 400 metros sólo se guía por un criterio economicista.