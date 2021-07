Cambia Avilés pide claridad al gobierno local sobre el futuro de uno de los gasómetros

Cambia Avilés, el principal grupo de la oposición en el Pleno del Ayuntamiento, reclama claridad sobre el futuro de uno de los gasómetros de las antiguas instalaciones fabriles de Baterías de coque. Y es que la formación que lidera Tania González ve un discurso lleno de contradicciones entre lo que dice Antonio Miguel Cervera, el presidente de Sociedad Española de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial (Sepides), y lo que defiende el gobierno que preside Mariví Monteserín. Cervera dijo en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA: “No vamos a mantener nada en pie porque en Baterías no hay patrimonio industrial que deba ser forzosamente conservado, salvo que alguien quiera quedarse con los costes asociados al indulto de algún elemento. Y esos costes son fáciles de conocer, basta echar un vistazo a los informes de una actuación similar llevada a cabo en Alemania”. Monteserín, sin embargo, había manifestado su interés por salvar la pieza señera, un planteamiento que sigue la Cámara de Comercio.

Cambia Avilés pedirá aclaraciones al gobierno avilesino porque “ha asegurado en varias ocasiones que existe un acuerdo con Sepides para mantener al menos un gasómetro”. Cervera, sin embargo, dijo a finales de junio que no existía este acuerdo. En la misma entrevista señaló: “Tú puedes expresar todo el interés que quieras en conservar unos elementos, pero nosotros queremos formalizar un convenio y hasta que eso no ocurra puede ser que sí o que no. No me consta manifestación alguna de que no, pero tampoco se ha formalizado convenio alguno”.

Así que desde Cambia Avilés critican el “oscurantismo y la falta de información” sobre “uno de los proyectos más importantes para el futuro de Avilés”, algo que se manifiesta en las contradicciones entre presidente de Sepides y el gobierno municipal.

Además, la formación preguntará si existe algún estudio específico sobre los elementos de Baterías de coque de Avilés, tanto en lo que se refiere a la inversión para su mantenimiento como a los posibles usos que podrían albergar y beneficios que podrían reportar. “La única referencia del coste de mantener un gasómetro es la del Gasómetro de Oberhaussen, que tiene una capacidad tres veces mayor que la de los de Avilés”, concluyó González.