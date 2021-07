La edad de acceso al porno entre niños ha bajado hasta 9 años en la pandemia, alertan los sexólogos

“Si se integrase la educación sexual en los colegios de cero a tres años, bajarían los porcentajes de agresiones sexuales y estaríamos menos asustados socialmente con este tema. Incluyendo, además, en esta enseñanza no solo a los niños, sino también a padres y profesores”, defendió ayer el sexólogo avilesino Iván Rotella en una de las charlas programadas en el primer Campus feminista de Avilés que comenzó ayer y durará hasta el 16 de julio.

Rotella abrió el programa con una ponencia titulada “Conocimiento, placer y autonomía”, en la que entre las 9.00 y las 14.00 horas dio a las personas que participaron una visión mucho más amplia del ámbito de la sexualidad visto desde la perspectiva de las mujeres. “Estamos hablando de empoderamiento, de violencia y, por supuesto, también de educación sexual”. Y añadió: “Es importante tomar conciencia de cómo la sociedad va construyendo nuestro imaginario erótico y sentimental a través de películas, series, canciones… Y cómo eso nos afecta a la hora de enfrentar nuestras relaciones”.

Precisamente por la influencia que genera el entorno sobre las relaciones sexo-afectivas de las personas, el ponente explicó a LA NUEVA ESPAÑA cómo ha dañado la situación de pandemia la creación de vínculos afectivos: “El deseo es lo primero que se ha visto afectado. Tanto en personas con pareja como en personas solteras; al principio, el confinamiento parecía que iba a ser muy divertido por quedarte a solas con tu pareja, pero no fue así. La situación se alargó mucho, los efectos económicos y sanitarios afectaron...”

Pero el problema va mucho más allá, y es que, según el experto, uno de los sectores de la población más afectados por el aislamiento y las medidas de seguridad han sido los jóvenes y niños. “Les ha cortado toda la dinámica de una edad en la que lo lógico es buscar personas para conocer, experimentar, tener tus primeras relaciones y de repente todo lo que tiene que ver con el contacto físico se ha visto eliminado, incluso todo el tema afectivo se ha visto muy resentido y eso es algo que a día de hoy aún no hemos recuperado”, sentenció el sexólogo.

El uso de las nuevas tecnologías, combinado con la situación de pandemia ha dado lugar a una problemática que no hace más que avanzar: el acceso a la industria del porno se realiza cada a edades más tempranas. Así lo explicó Iván Rotella: “Las plataformas de porno gratuito, que son las que más valores poco recomendables transmiten, facilitaron durante la cuarentena el acceso, crearon servicios premium… El problema del porno no es que lo vean, es que se lo crean y que accedan sin ningún criterio. Y es lo que está pasando porque cada vez la edad de inicio es más temprana. Hay niños y niñas de 9, 10 u 11 años que ya están viendo porno porque tienen un móvil y nadie les ha enseñado a usarlo bien”.

Por eso, el sexólogo alerta a la sociedad, fijando el punto de mira en las familias y educadores para que “se pongan las pilas” y traten de ejercer control sobre el contenido que los niños ven en las redes. Y no solo eso, sino que aprendan sobre la sexualidad y todo lo que esta engloba, para poder trasmitírselo a los más pequeños.

Al mismo tiempo, el tema de la diversidad sexual y cómo los adultos lo abordan con los niños fue algo que Rotella no dejó pasar: “Cuando conoces algo, lo entiendes y lo integras, ya no te supone ningún tipo de problema. Si a tus niños de 3 años les hablas de niños que les gustan los niños, de la existencia de niñas con pene y niños con vulva, ellos lo entienden perfectamente”. Y continuó: “Deberíamos mantener esos mismos ojos ante la diversidad; siempre hay que transmitirla como un valor, no como un peligro, porque no lo es”.

La gran acogida que tuvo el encuentro de ayer reforzó las palabras del sexólogo, que afirmó: “La gente tiene ganas de aprender, aún podemos mejorar como sociedad”.

La actividad para hoy tendrá lugar entre las 9.00 y las 11.15 horas de la mañana y consistirá en la ponencia de María José López Bartolomé, técnica de acompañamiento laboral del ayuntamiento, quien dará la charla “La perspectiva de género en la formación y el empleo”.