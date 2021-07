“Cuando llegó la cuarentena viví en primera persona el terror y el pánico”

Esta tarde, a las 20.00 horas, en el Festival “Celsius 232”, se llevará cabo la presentación del libro “Whitechapel”, del periodista de LA NUEVA ESPAÑA, escritor, crítico teatral y literario Saúl Fernández. El texto teatral derivado de este libro será llevado a escena el próximo 8 de septiembre, en el teatro Palacio Valdés, fruto de una de las becas de creación artística de Factoría Cultural de Avilés.

–¿Por qué escogió a Jack el destripador como inspirador para el desarrollo de la historia?

– El tema de Jack el destripador siempre ha sido muy recurrente para mí. La primera historia que escribí en el instituto, más o menos sobre el año 1988, era sobre él. Yo tenía 14 años y cuando leí sobre este personaje por primera vez me impactó. Me llamaba mucho la atención el terror que podía causar un solo hombre y que ese pánico se reflejara además en el paisaje del Londres victoriano de la época, tan gris y oscuro. Desde entonces no he dejado de investigar en el tema.

–¿Podría decirse que el tema le absorbió?

–Sí, mucho. De hecho, cada vez que he ido a Londres he participado en distintos tours por las zonas que están más ligadas al tema de Jack el destripador y la época victoriana.

–En su libro se puede apreciar cómo une esa época de Jack el destripador con la vida actual de una pareja. ¿Cómo lo hace?

–La obra, como tal, trata de una pareja en crisis que están encerrados en la habitación de un hotel. Fuera de este ámbito, se supone que está ocurriendo un ataque terrorista y los dos protagonistas comienzan a contarse historias de terror sobre los asesinatos de Jack el destripador.

–¿Cuál es el objetivo de contar así la historia?

–Relatándola así buscaba unir los tres terrores: el de la gente que vivía en el barrio obrero donde Jack el destripador mataba, el de los propios protagonistas al contarse las historias de miedo y no saber qué pasaba fuera del hotel y el terror que viven con su crisis como pareja. Jack el destripador es el reflejo del terror interno de la pareja protagonista.

–¿Qué le llevó a escribir esa historia?

–El relato ya lo tenía pensado desde hacía tiempo. Sin embargo, no encontraba el ambiente perfecto que me ayudase a sentarme delante del papel y ponerme a escribir.

–¿Cuál fue entonces ese momento clave?

–La pandemia. Cuando llegó la cuarentena, en los momentos en los que solo se nos permitía salir a la calle a comprar viví en primera persona el terror y el pánico hacia algo que no sabíamos cómo podía atacar. Si estabas en el supermercado y tosías, la gente se apartaba y te miraba. Ese terror, cambiando el sujeto que lo provoca, es el mismo que sentían las personas del barrio en el que Jack atacaba. Sobre todo al principio, cuando no sabían a quién ni cuándo atacaría. El virus y Jack no eran cosas tan diferentes en esos momentos; fue entonces cuando no lo dudé y comencé “Whitechapel”.

–Este libro está escrito en forma de obra teatral, ¿va a ser representada?

– Sí. Se representará el próximo 8 de septiembre en el teatro Palacio Valdés, coincidiendo con la III Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas de España, que además de clases magistrales y otras actividades, llevarán mi obra a escena.

–La obra, además de haber sido publicada, ha recibido también una beca.

–Sí. Orpheus Ediciones Clandestinas fue la editorial que me la publicó. Por su parte, la Factoría Cultural, donde precisamente ahora se está ensayando, le ha otorgado una beca.

–¿Quiénes dirigirán y participarán en la representación?

– Los directores de la obra son Sonia Vázquez y Jorge Moreno. Además, este último la protagoniza junto a Ana Blanco.