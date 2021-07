La literatura toma las calles de Avilés

La literatura no podía faltar en la décima edición del festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés: Celsius 232. Durante estos cuatro días, acudirán al programa numerosos autores que optan por el Celsius para presentar sus obras y firmarlas. “Calculo que hay unos 130. Hay tanto asturianos como estadounidenses, polacos, irlandeses…”, aclaró Cristina Macía, de la organización. Las presentaciones arrancaron con “Superhéroes, guerreros y magos viajan en naves espaciales”, de Jorge López Novales. El libro se compone de diversos relatos teñidos de sentido del humor negro que dejan al lector desconcertado entre capítulo y capítulo. “Mi intención no era para nada hacer esto. Estaba trabajando en una trilogía, pero comencé a improvisar. De cada título me fue saliendo un relato”, aclaró el autor.

Aunque todas las historias parezcan aparentemente independientes, tienen elementos comunes, por ejemplo, la sociedad y todo lo que nos rodea. Una de las peculiaridades del tomo es la portada. El autor afirma que fue realizada por un ilustrador de discos de música heavy. López Novales no descarta una continuación porque admite que tiene materiales para realizarla.

La segunda presentación fue la de “Erdevaile”, de Daniel Sierra. La trama se desarrolla en torno a una familia compuesta por un padre viudo y sus cuatro hijos. Los niños, dos de ellos adolescentes, descubren que su padre no es quien dice ser y deciden escapar. Dicha idea surgió cuando el autor le contaba un cuento a su hijo y éste le ayudó en la creación de dos de los monstruos que aparecen en la historia. “Siempre me gustó inventar cosas”, afirmó Sierra. Aunque este es el primer libro, ya está escribiendo un segundo. “Llevo unos cuatro capítulos”, anunció.

“Superfeliz” se presentó el autor de “Whitechapel”, el periodista de L A NUEVA ESPAÑA y crítico teatral, Saúl Fernández. “Somos el fruto del relato que nos contamos cuando nos asomamos al espejo”, señaló sobre una obra que se estrenará el 8 de septiembre en las tablas del teatro Palacio Valdés. En este trabajo quiso conectar el terror por los crímenes de ‘Jack el destripador’ con el sufrido por él mismo durante el pasado confinamiento a cuenta del coronavirus. Y anunció un nuevo terror para el próximo Celsius: “Se estrenará ‘Avilés zombie’”, anunció para sorpresa de los asistentes.