Críticas al estreno de Quirós como responsable de Ciudadanos en Avilés

Ni cinco minutos duró en Ciudadanos de Avilés la calma que supuestamente debía proporcionar la elección el pasado 7 de junio de Daniel Quirós como coordinador de la formación naranja, cargo en el que sucede a José María Roces, que dimitió. En la primera asamblea desde su elección, Quirós tomó la palabra para presentarse, ofreció y pidió “conciliación”, valoró el trabajo en equipo y habló de su deseo de lograr consensos internos para que el partido remonte su crisis y recupere tanto el espacio como el protagonismo político que los votantes le dieron en la esfera municipal (cuatro concejales, los mismos que el PP).

La militante y concejal Sharon Calderón-Gordo tomó la palabra para interesarse por el contenido del programa que defiende Quirós –“Por un nuevo Avilés”– y, según manifestó ayer, obtuvo como respuesta del coordinador que eso ya lo había contado “en la prensa”.

A partir de ahí, según el relato de los asistentes, la tensión subió de tono y la asamblea discurrió por cauces muy lejanos a la concordia.

En opinión de Calderón-Gordo, “la asamblea fue tremendamente decepcionante. Después de 36 días desde su elección, Quirós acudió a la reunión sin saber explicar sus planes o su programa. A mis preguntas al respecto respondió con evasivas y ataques personales. No niego que mi candidata al cargo de coordinadora local era Ceila Fernández [quien acabó renunciado a presentarse] y la primera toma de contacto con Quirós me ratifica en mis temores: le falta garra y empuje y tiene impedimentos materiales relacionados con su actividad hostelera en Villaviciosa que le incapacitan para ocuparse debidamente de Ciudadanos de Avilés”.

Hubo recriminaciones al coordinador por renunciar a acudir a la Convención Política de Ciudadanos, críticas por el “vacío” en materia de redes sociales (una función que Quirós reservó para sí) y una petición no atendida de explicaciones sobre cómo se captarían nuevos afiliados (otra función atribuida a Quirós). “Cuando pregunté sobre la afiliación, Quirós me respondió que mejor me ocupaba de hacer mi trabajo en el Ayuntamiento en vez de preguntarle a él por el suyo en el partido”, aseguró Calderón-Gordo molesta con las formas del coordinador.