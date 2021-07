Avilés se defiende contra el maltrato

“No solo ayudamos a las mujeres a defenderse, sino también a controlar los espacios, es algo muy necesario actualmente y la sociedad lo reclama”, destacó ayer Loida Pérez, excampeona de España de varias modalidades de lucha, durante la sesión práctica de autodefensa que se inegró dentro del Campus Feminista de Avilés.

Acompañando a la luchadora profesional en este curso se encontraba Ricardo Ortea, agente de Policía Local especializado en violencia de género. “Trabajamos siempre en cooperación con la Policía, es algo esencial ya que muchas veces se ven desbordados ante la gran cantidad de mujeres víctimas de esta violencia que acuden a ellos. Además, a la hora de informarlas sobre qué tipo de armas es legal llevar encima, por ejemplo, la presencia policial es de mucha ayuda”, explicó Pérez.

A lo largo de la sesión, que contó con una gran acogida por parte de las participantes, los instructores enseñaron a las mujeres distintas técnicas de defensa personal que luego practicaban entre ellas. Al mismo tiempo, las pusieron en conocimiento de todos los recursos, materiales y no materiales, que pueden utilizar dependiendo de la situación de peligro en la que se puedan encontrar.

“Damos cursos enfocados tanto a víctimas de violencia de género que han sufrido las agresiones por parte de su pareja o expareja, como también a cualquier mujer que quiera defenderse ante cualquier agresión que pueda sufrir mismamente en la calle; todas necesitamos saber defendernos”, apuntó la luchadora.

Pero el curso no solo se centró en los golpes, sino también en la sororidad. En la presentación de las mujeres que participaron se les dio la oportunidad de contar alguna experiencia de agresión o acoso sexual que hayan vivido, de manera que todas puedan sentirse libres de expresarse sin ser juzgadas y se cree el sentimiento de grupo.

“Las mujeres necesitamos formar piña y entendernos ya que muchas veces tendemos a culpabilizarnos por las agresiones que sufrimos, y no es nuestra culpa”, reivindicó Loida Pérez.

La instructora también habló de las consecuencias que la pandemia ha dejado en lo que respecta a la violencia de género o la prostitución: “Con el confinamiento y los toques de queda se han visto muchas más agresiones hacia mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a la prostitución, no son pocos los que se han aprovechado de la necesidad que la situación ha provocado en muchas de las mujeres que la ejercen”.

Por su parte, las participantes salieron muy satisfechas de la sesión, y los profesionales que la impartieron dejaron claro su objetivo: “Lo que queremos es ayudarlas de forma realista y sin ningún interés de por medio, su seguridad es lo más importante”, destacaron ambos.

El teatro sanador de Pamela Palenciano

Pamela Palenciano busca en el teatro un elemento sanador. “Hace muchos años, cuando logré salir del maltrato que sufría por parte del que era mi pareja en la adolescencia, mi psicóloga me propuso usar el arte para transformar y soltar el dolor que estaba dentro de mí”, destaca la actriz y activista feminista de Málaga.

Desde entonces, Palenciano no ha dejado de trabajar en su obra: “No solo duelen los golpes”, un monólogo autobiográfico que trata la violencia de género a través del humor y la ironía.​ “Llevo ya 18 años con este proyecto, se convirtió en monologo en el Salvador en 2011 ya que viví en Centro América 8 años; El discurso va evolucionando conforme se van dando cambios en la sociedad y en mí misma”, relató la malagueña.

Durante su conversación con LA NUEVA ESPAÑA, la actriz hace hincapié en la importancia de la responsabilidad colectiva de la sociedad respeto a las víctimas de violencia de género y cómo no se puede mirar hacia otro lado: “En el momento de resiliencia que vives como mujer maltratada, cuando has pasado la violencia machista te das cuenta de que la responsabilidad no es individual, es de todos; El responsable también es el sistema”, y añade, “Es entonces cuando desde esa perspectiva puedo llegar a usar el humor y la ironía, es esencial que esto lo haga alguien que lo ha vivido, ya que mi intención no es reírme de la violencia de género, es usar el humor inteligente para sanar el dolor, sacar fuera toda la rabia e impotencia que esa situación te produce”.

Sin duda, una de las cosas que quiere transmitir la artista cuando se sube al escenario y se abre en canal es que las relaciones y el concepto que la gente tiene de amor puede deconstruirse. “El amor de verdad no duele, podemos querernos de una manera más sana si reconocemos nuestros privilegios; Cuánto antes nos deconstruyamos, mejor”, defendió la actriz.

Entre sus próximos proyectos destaca la idea de trabajar con adolescentes a través de técnicas sencillas de teatro. Este método surgió de Marina Pallares, su profesora de teatro, quien apuesta por el “Teatro del sí”: “Esta herramienta, que se basa en el teatro físico de calidad y la belleza emocional es muy especial, porque puede ser una puerta para sanar historias de violencia, no solo de género, si no por ejemplo de bullying.”

A pesar de los impedimentos que Palenciano se encuentra por el camino, no cesa en sus ganas de cambiar el mundo con su arte, intentando llegar desde los más pequeños a los más mayores para que la deconstrucción de ciertos conceptos empiece cuanto antes. “Lo bueno del teatro es que se puede poner al acceso de cualquier persona. Con mis monólogos quiero llegar a las víctimas de violencia de género, pero también a los victimarios para prevenir esa violenica, de manera que todo el mundo reflexione sobre sus acciones y se saque el sufrimiento de dentro”, destaca la malagueña.