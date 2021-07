Nuria Plaza: “Hay que innovar”

El “amazon” avilesino, como coloquialmente lo llaman los tenderos y los usuarios por su similitud con la mayor plataforma mundial de venta online, abrió su puerta virtual el pasado mes de marzo con medio centenar de comercios y ya tiene 77; el reto es llegar a la centena antes de acabar el año y lleva camino de conseguirlo.

La idea es sencilla: los comercios de la ciudad solicitan el alta en la plataforma, se les habilita un espacio y cuelgan su catálogo de productos; las ventas que realizan las tiendas son distribuidas por una red logística de la que se encarga la Ucayc. “La aplicación es sencilla de manejar, existe la posibilidad de recibir ayuda en caso necesario, recibimos consejos periódicamente y el servicio de reparto es eficaz. No puedo poner ni una tacha”, reseña Margo Rodríguez, que publicita 120 productos, entre ellos uno de los más populares del portal online del comercio avilesino: hogaza de pan artesano de Cangas.

Y es que la alimentación se lleva la palma entre los productos que ‘tiendAvilés’ clasifica como “populares”, esto es, los más consultados por los usuarios. La frutera Nuria Plaza tiene colocados en ese ranking naranjas, ajos y huevos: “Es una gran oportunidad de darte a conocer y sin riego alguno, pues nada se pierde por tener presencia en internet”. Margo Rodríguez la secunda: “Hace tiempo que me di cuenta de que estar en internet es fundamental, empecé con un blog y esta herramienta que ha desarrollado la Ucayc me parece muy útil, no tanto porque vayas a vender mucho sino porque te da difusión y nos obliga a los comerciantes a ser mejores, a presentar mejor los productos, a diversificar el catálogo... Es, en suma, un estímulo”.

Se venden bienes, pero también servicios. Es el caso de la agencia de viajes La Villa, cuya gerente, Mónica Blanco, es una de las últimas alojadas en el servidor del “amazon” avilesino: “Llevo muchos años en el negocio y tengo una cosa clara: si no te ven, si no te conocen, no existes. No podía dejar pasar una oportunidad como ésta y, de momento, estoy contenta”.

También vía online, pero al margen de ‘tiendAvilés’ por el carácter perecedero de sus productos, tres pescaderías avilesinas hacen llegar desde hace años a Madrid y otras capitales pescados de la rula de Avilés. “El pescado avilesino es muy apreciado fuera de Asturias y nosotros lo hacemos llegar a su destino en cuestión de horas”, afirma el pescadero Samuel Guillén.

El dueño de Pescadería Juanín lleva 20 años de jefe, que se suman a otros 20 que fue empleado en el establecimiento. Con la ayuda de Seur, envía pescado a cualquier punto de la península en 24 horas y siempre respetando la cadena de frío. “En un día está en tu casa”, apunta. El mismo sistema emplea Vicente Rodríguez, de Pescadería Vicente, también en la plaza de abastos. “En ciudades del interior no se encuentra el mismo pescado que el de Avilés”, cuenta.

La frutera Nuria Plaza, propietaria de las tiendas Costa Verde, asegura que apenas dudó en subirse al carro de las ventas por internet “porque la competencia aprieta y el que no innova se queda atrás”. Para esta empresaria, “o te renuevas o estás acabada”.