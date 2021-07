La advertencia de Salud: uno de cada 10 asturianos ya vacunados se puede contagiar

El consejero de Salud visitó esta mañana el complejo deportivo de Los Canapés, en Avilés, donde se ha instalado un área de vacunación y también de toma de muestras de PCR en el marco del cribado a los jóvenes asturianos. En este centro se inició ayer la vacunación de menores de 30 años del área sanitaria III, con cabecera en Avilés. Fernández indicó que en la última semana la situación de casos positivos se mantiene estable, aunque la incidencia sigue siendo muy alta y subiendo en la que se refiere a los últimos siete días. "Y por detrás de una alta incidencia viene la hospitalización", señaló.

El titular asturiano de Salud remarcó la necesidad de mantener el elevado ritmo de vacunación que tiene el Principado, y que permite tener ya inoculada contra el covid al 70 por ciento de la población, lo que "permite un alto nivel de protección". Pero alertó: "las vacunas no son infalibles. Una de cada 10 personas con vacunación completa se puede ver afectada por la enfermedad".

La consecuencia inmediata de un incremento de casos positivos es, aproximadamente con dos semanas de retardo, el incremento de ingresos en los hospitales y también en las unidades de cuidados intensivos. De ahí que Salud haya reforzado el personal y los espacios destinados a las personas contagiadas. Este fin de semana, anunció el Consejero, también se han hecho nuevas contrataciones para aumentar el cribado con PCR.

Pablo Fernández señaló que en la actualidad hay 17 personas ingresadas en UCI, de las que el más joven tiene 27 años y el mayor 75, mientras que la media de edad es de 51 años. En cuanto a las hospitalizaciones, hay 69 pacientes en planta, el más joven con 17 años y el más mayor con 98.

"La mayoría de los ingresados no están vacunados por diferentes circunstancias, y un número nada despreciable (que no cuantificó) tiene la pauta completa", señaló el Consejo, para incidir en la necesidad de que los contactos estrechos "cumplan con la cuarentena de manera estricta, tenga o no PCR hecha y aunque ésta sea negativa".

Respecto a la posibilidad de adelantar la vacunación a los menores de 20 años, como ocurre en otras comunidades autónomas, Pablo Fernández indicó que en otras regiones han tenido que variar la estrategia y dejar de vacunar a personas de más riesgo para atender a los más jóvenes, pero que en Asturias ya se ha conseguido empezar a inmunizar al tramo etario de entre 20 y 29 años mientras se culmina la vacunación a la población de más riesgo y al resto de tramos etarios.

El Consejero indicó que en el plazo de dos semanas se acabará de vacunar a las personas de entre 60 y 69 años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca y a los que se les ha adelantado el segundo pinchazo. Y entonces, admitió, se va a "mirar la estrategia para vacunar a los menores de 20 años". De hecho, señaló que un 15 por ciento de los asturianos de ese tramo etario ya están vacunados por distintas circunstancias, tanto de salud como por ser estudiantes con movilidad.