Barbas solidarias en Las Vegas

Eduardo García prefiere que le llamen Edu, a secas. Se siente más cómodo. Lleva más de la mitad su vida entre pelos, ama su profesión y le encantan las barbas. Es más, luce una cuidada y una vez, se la afeitó en su casa no le reconocían. Edu García es el peluquero, el barbero, de la plaza León de Las Vegas, y es uno de los “Corveranos ejemplares” por su trayectoria y por su marcada solidaridad, ya que siempre que tiene ocasión no duda en participar en actos de diversa índole para ayudar a los demás. La gala de los premios está prevista para septiembre, coincidiendo con las fiestas de Corvera.

Edu nació en Alemania porque sus padres se ganaban el pan por aquellas latitudes. Vivió sus primeros seis años en el país teutón y después comenzó una nueva vida en Los Campos. Siendo crío de unos 7 u 8 años, un buen día ‘piró’ clases particulares en Santa Cruz y se detuvo en una barbería ya desaparecida. “Estaban cortándole el pelo al cura, a don José, me quedé viéndolo desde el escaparate y se me pasó la hora”, detalla García, que percibe que quizá ese fue el momento en el que decidió adentrarse en el mundo de la barbería ya que estudiar, reconoce, no era lo suyo.

En su familia es el primero que se decanta por la profesión que le acompaña en los últimos 30 años. “Este año quería hacer una fiesta, pero mira cómo está todo...”, comenta. Comenzó en peluquerías de señoras y comprobó que los suyo eran las barbas. Su primera peluquería permaneció abierta casi tres años, en la calle Asturias de Las Vegas. Pronto cambió de local y se desplazó unos metros para situarse en la plaza León. Por aquel entonces había tres barberías en Las Vegas y los comienzos, reconoce, fueron difíciles. “Porque el paisano es muy fiel a su barbero”, remarca. Por suerte para García, esos tiempos han cambiado y el negocio, pese las circunstancias que atraviesa el comercio en general, le va “bien” aunque con las restricciones propias de la pandemia que limitan la capacidad y el tiempo de trabajo.

En 2016 llegó a la final del campeonato de España de mejor barbería y mejor barbero. Ha compaginado su labor profesional con iniciativas solidarias por infinitas causas. “Me da igual que sea contra el cáncer de mama, contra el cáncer infantil, en los mechones solidarios,... me gusta ayudar a los demás”, señala el hombre que ha viajado por media España para participar en iniciativas solidarias. Por su trayectoria y su solidaridad, el jurado de los premios “Corvera Ejemplar” pensó en Edu García y él, con humildad, afirmó: “Flipé cuando me dijeron lo del premio si toda la vida llevo haciendo lo mismo, me enorgullece, claro. Tengo una barbería, en mis ratos libres hago formación y participo en eventos solidarios”.