El gobierno local congela impuestos y tasas por segundo año consecutivo

El Ayuntamiento de Corvera mantendrá sin variación alguna los impuestos municipales de cara al ejercicio de 2022, que ya congeló este año con respecto a 2020. Así, el IBI, IAE, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta), el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) seguirán como hasta ahora, al igual que ocurrirá con los precios públicos que afectan a servicios como la Escuela de Verano o el uso de instalaciones deportivas y culturales. Las tasas por licencias urbanísticas también se congelan y las correspondientes a servicios como el suministro de agua, recogida de basuras y alcantarillado sufrirán una variación mínima, acorde a lo que establece la normativa en vigor para cubrir su coste real.

La concejala de Hacienda, Patricia Suárez justificó esta medida “extraordinaria” para “tratar de facilitar el pago de los mismos a toda la ciudadanía, en un contexto de crisis como el que nos encontramos debido al covid”. A su juicio, no es posible bajarlos “porque ello produciría una merma en la calidad de los servicios públicos, pero gracias a la situación de fortaleza económica que hemos construido en el Ayuntamiento, podemos mantenerlos un año más sin variación. Los impuestos son los que nos permiten tener servicios públicos de calidad”, señaló. En cuanto a los precios públicos, también se mantendrán como hasta ahora el próximo año, aunque el gobierno local introduce en el listado dos novedades: “Los precios serán los mismos, pero para 2022 vamos a modificar la denominación de Escuela de Verano que pasará a ser Escuela de Vacaciones, dejando así la puerta abierta a poder organizar un programa de conciliación familiar y laboral no sólo en los meses de verano, sino también en otros periodos vacacionales no lectivos. Además, otra de las novedades será que se recogen precios públicos para el espacio coworking Corvera CREA”, detalló Suárez.

Igualmente, la edil explicó que en los próximos meses se va a proceder a la sustitución de los contadores de agua con una inversión de 706.000 euros, sin incurrir en ningún coste extraordinario para los usuarios. En la tasa de agua, la actualización que se realizará “no tiene efectos en el uso doméstico ni en el agrícola-ganadero, únicamente repercutirá en el suministro de uso industrial en consumos superiores a los 18 metros cúbicos, cuya actualización será de 0,01 euros por metro cúbico. Para la basura, la actualización será de 0,17 euros al mes para uso doméstico y de 0,45 euros para uso industrial. En cuanto a la tasa de alcantarillado, la actualización será de 0,14 euros al mes para uso doméstico, de 0,18 euros al mes para industria y de 0,21 euros al mes para uso agrícola-ganadero.