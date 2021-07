El PP de Castrillón denuncia la mala gestión en la recogida de canes abandonados

La historia de “Ron”, el fox terrier perdido en Piedras Blancas, conmueve al Partido Popular de Castrillón y denuncia la política del tripartito de izquierdas en la gestión en la recogida de perros abandonados.

El animal, que se desorientó el pasado miércoles, fue encontrado por unos niños que decidieron llevarlo a la Policía Local. Los agentes, al comprobar que no tenía chip, información que ha desmentido el propietario del animal, les dijeron a los niños que dejasen al perro en la vía pública.

Los pequeños, no contentos con la “solución” que la Policía les había dado, no desistieron en la búsqueda del dueño de Ron y decidieron ir preguntando a los vecinos de la zona, San Martín de Laspra. Gracias a una publicación en la red social Facebook y a la iniciativa de los pequeños, “Ron” pudo volver a su hogar. Incluso le compraron una correa nueva al can. Todo quedó en una bonita historia. Pero el Partido Popular castrillonense, que se ha hecho eco de la noticia, considera que deberían ofrecerse soluciones ante situaciones de este tipo.

El albergue comarcal lleva muchos años gestándose pero todavía no está claro cuándo estará construido debido al enfoque inicial proyecto, según Nuria González Nuevo-Vázquez, concejala de los populares en el municipio castrillonense.

El PP reclama al tripartito de izquierdas que Castrillón, como muchos otros ayuntamientos de la comarca y de fuera de ella, que debe tener resuelto este problema con la contratación de un servicio de recogida de canes abandonados y alojamiento, mientras no se disponga del albergue comarcal. El equipamiento iba a ser construido en Santiago del Monte, una ubicación que no convencía del todo a los castrillonenses.

Los vecinos, al ser conocedores de la historia a través de Facebook, aplaudieron la actuación de los niños pero criticaron la de los agentes. Consideran que se deben aportar soluciones inmediatas en situaciones similares.