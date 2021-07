Cierre de filas y respaldo de la Corporación local a Imasa, una empresa estratégica

Los grupos políticos del arco municipal mostraron ayer su sorpresa, pero también su apoyo a Imasa en su solicitud de ayuda al Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona SEPI. Las tensiones de tesorería que atraviesa la compañía no habían trascendido hasta ahora, al mantener sin alteraciones el abono de las nóminas con sus aproximadamente 800 trabajadores, así como a los proveedores. Las manifestaciones tanto del equipo de gobierno socialista como del resto de grupos del Ayuntamiento de Avilés son de apoyo a una compañía con solera y estratégica para Avilés y Asturias, con asentamiento nacional y proyección internacional al desarrollar numerosos proyectos en Europa, América, África y Asia.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, indicó que “una empresa con dificultades, especialmente si están vinculadas a la coyuntura actual de pandemia, cuenta con ayudas a su disposición y confío en que encuentren una respuesta positiva que permita a Imasa hacer frente a las dificultades por las que atraviesa”.

Llarina González, portavoz adjunta de Cambia Avilés (CA), trasladó el apoyo a Imasa pero “con el compromiso de que la empresa mantendrá los empleos y devolverá ese dinero público cuando tenga beneficios, porque no vale que venga ‘papá Estado’ a salvarnos cuando las cosas van mal y en los buenos tiempos, si te he visto no me acuerdo. La ayuda tiene que revertir en la sociedad”.

Pedro de Rueda, presidente del PP en Avilés y concejal, mostró su respaldo a Imasa. “Si como dice la compañía, se cumplen los criterios y se le han dado ayudas de ese tipo a otras empresas, es de esperar que se le conceda. Las empresas siempre tendrán nuestro apoyo para seguir adelante, crear empleo y riqueza, y si el Gobierno central creó un fondo de ayuda a las empresas que están sufriendo por la pandemia, parece evidente que Imasa, igual que otras compañías, deben recibirla cuando la necesitan”.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés, Javier Vidal, remarcó que “Imasa siempre ha sido una empresa solvente y con una dirección muy competente. Si ahora tiene problemas coyunturales, por las razones excepcionales que todos conocemos, debe ser ayudada urgentemente por la SEPI, para garantizar su futuro y el de sus trabajadores”. Añadió, además, que precisamente por ser una empresa estratégica con cientos de empleos, “debe recibir el apoyo y el respaldo del Principado” ante Madrid.

También la portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, señaló que “Imasa ha demostrado ser una empresa solvente que ha proporcionado riqueza a Avilés y empleo de calidad durante décadas. Ahora está atravesando un momento puntual derivado de la pandemia pésimamente gestionada por el gobierno social comunista. Los injustificados parones en la actividad económica han causado esta situación para muchas empresas por lo que el Estado está en la obligación de paliar las dificultades por las que está pasando y garantizar su continuidad”.