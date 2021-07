Vecinos denuncian una ola de robos en pisos de Puerta la Villa en fin de semana

La Policía Nacional investiga una oleada de robos en la zona de Puerta la Villa en la que los asaltantes se llevaron de joyas y dinero en efectivo. Se da la circunstancia de que en dos de las viviendas bebieron las tónicas y las cervezas que había en la nevera. Eso sí, dejaron los cascos en la cocina para reciclar. Los agentes tienen abiertas varias vías de investigación, y una de ellas apunta a que sea una banda itinerante.

Una de las víctimas relató que hace dos fines de semana viajó con su madre a León, y cuando regresó a su domicilio el domingo por la noche se lo encontró “patas arriba”. Le habían robado dinero en efectivo, joyas y unas botellas de whisky de reserva. Curiosamente, no faltaba ningún aparato electrónico y la cerradura no estaba reventada. Pero no sólo eso, los ladrones habían bajado las persianas para perpetrar el asalto y se tomaron unas tónicas en la cocina antes de abandonar la vivienda.

Otros dos vecinos, en la calle Suárez del Villar, también sufrieron el robo de joyas y dinero en metálico. De hecho, al parecer uno de ellos tenía 300 euros guardados en un sobre en un bolsillo de un traje que tenía guardado en un armario, y se los llevaron.

Al parecer, en otro piso los asaltantes se pararon a tomar unas cervezas bien fresquitas de la nevera, y dejaron los envases para que los tirara el dueño.

Un dato que puede resultar interesante para los investigadores es que tres de los asaltos se registraron en el piso octavo, en el último.

La policía científica ha recogido muestras para su análisis en el ámbito de la investigación.