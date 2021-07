El verano festivo de Avilés descubre poco a poco sus sorpresas. La programación musical volverá a tener un peso específico entre las propuestas culturales. Las fiestas de San Agustín serán un ejemplo, con el retorno del Factoría Sound Summer en formato al aire libre y ocho conciertos gratuitos en la plaza de Álvarez Acebal, del 16 al 26 de agosto. Todos a las 22.00 horas.

Lo mejor del rock, el soul y la americana music independiente hecha en España encontrarán de nuevo su espacio en un certamen organizado por la concejalía de Cultura y convertido en un referente para los aficionados más exigentes en todo el norte del país.

Ocho recitales con el sello de calidad que caracteriza al Factoría, que comenzarán el lunes 16 con el bilbaíno James Room. Sobre el escenario de la plaza de Álvarez Acebal las bandas asturianas tendrán un protagonismo especial, demostrando que la música mantiene su pujanza y diversidad en la comunidad.

Así, desde Asturias llegan "The Colt Miners" y su rockabilly; "The Real McCoyson", herederos de los genuinos aires del "Xixón Sound", y "Body & The Soulers", con los sedosos y festivos sonidos del soul y el funky.

Precisamente, el cartel de este verano incluye la reaparición en exclusiva para el festival avilesino de la banda asturiana "The Real McCoyson", considerado en su momento uno de los mejores grupos de garage europeos

Además, regresa al Factoría "King Sapo", una banda conformada por grandes músicos del rock en España con base en Madrid. Desde el delta del Llobregat, "Th' Booty Hunters" traerán los sonidos del delta del Missisipi. De nuevo desde Madrid, el indie folk de "Young Fores"t, y desde el País Vasco, además de James Room, el vibrante rock clásico de "The Riff Truckers".

Para poder acudir a los conciertos se habilitará de nuevo la web de reserva de invitaciones invitacionesavilescultural.es, desde la cual se podrán retirar las entradas, de forma gratuita, indicando los datos personales y de contacto de cada asistente.

Calendario