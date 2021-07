Cuidado con los amores “que duelen”

El conocimiento de la raíz de la idea del “amor romántico”, pasional, podría ayudar a conocer mejor el concepto para, seguidamente, buscar las herramientas necesarias para inducir cambios dado que, según la opinión generalizada de los expertos, “el amor es otra cosa”. El sexólogo Bruno Martínez abordó ayer la cuestión en Avilés; lo hizo durante la exposición en un curso de Extensión Universitaria de la ponencia “Pasión. De la poesía medieval a la sexología del siglo XX”, un recorrido por la historia del concepto de amor romántico, ese que se supone que debe doler, y su relevancia en la producción poética de la Europa Medieval del siglo XII y la poesía musulmana de los siglos VIII y IX.

“Normalmente, desde la sexología y desde los feminismos hacemos crítica del concepto del amor romántico, pero sin tener en cuenta de dónde viene”, explicó el sexólogo, que continuó exponiendo que, aunque en los últimos tiempos se han hecho esfuerzos por acabar con la idea del sufrimiento en el amor, “vivimos en un mundo que nos recuerda ese mensaje de forma constante, a través del cine, de la literatura o de la música, por ejemplo”.

Martínez defendió que la clave está en proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para causar y recibir, en las relaciones humanas, el mínimo daño posible. “Hay que cambiar las ideas antiguas del amor –esas que implican sufrimiento, celos o deberes– por otras nuevas, más calmadas. Los problemas pasan, son inevitables; el quid está en saber que el amor puede producir problemas y trabajar sobre ello”, aclaró Martínez. Esas ideas “antiguas” son usadas continuamente a lo largo de la historia por los escritores. “Hay un componente religioso muy fuerte en los relatos, aunque luego la metáfora del amor entre los sujetos y Dios se diluye y ese componente místico queda profanado y desdibujado”, explicó el sexólogo.

En su ponencia, Martínez también habló de la devaluación de la pasión, ya que, según su visión, “ahora vende más ser desapegado. Al estar mal visto el amor y la implicación con la otra persona, dejamos las ideas de amor tradicional en segundo plano, pero siguen funcionando con potencia. Jugamos a ser desapasionados, pero seguimos reproduciendo los mismos conceptos de siempre”, afirmó Bruno Martínez, quien siguió hablando de la vulnerabilidad y de cómo se evita, ya que se reproduce la idea del “hombre que se hace a sí mismo, el sujeto independiente al que no le afecta nada”. Pero, de esta forma, añadió, “se niega la fragilidad y no se trabaja sobre ella, solo se oculta. Al jugar a ser invulnerable, no trabajas las emociones; el daño queda oculto y el problema se contagia, produciéndose formas de relacionarse en las que el otro no importa. Hay gente que deja muchos muertos emocionales en las cunetas”, remató el sexólogo.

Martínez argumentó que, para volver a poner en valor la vulnerabilidad y la esfera de intimidad que se establece en las relaciones, es necesario saber manejar estas situaciones. “Es algo básico que se enseña en educación sexual, pero no se llega a hacer. En España los sexólogos no podemos hacer todo lo que queremos, porque la sexología está muy polemizada”, apuntó. El sexólogo incidió en la importancia de no negar la vulnerabilidad que implica estar en contacto íntimo con otras personas, sino de respetarla.

Martínez también señaló que desde las instituciones se lanzan mensajes con muy buenas intenciones, como el conocido “si duele, no es amor”. Explica que, efectivamente, este mensaje es bueno, pero no está expresado de forma correcta: “Por ejemplo, en el primer amor, los dos implicados se ilusionan mucho. Si se corta la relación y envías el mensaje de que el amor no debe doler, estás mandando el mensaje equivocado. Hay que dar a los jóvenes las herramientas para que sepan gestionar ese luto, esa pérdida”.

El curso de extensión universitaria “Sexología: arte, pasión, ciencia y educación” termina hoy con una ponencia en la que se expondrán propuestas para el futuro.