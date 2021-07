Jackson Browne, a la diez años en la memoria de Avilés

Ha pasado una década, casi tanto como de vida tiene el Centro Niemeyer. Aquel 23 de julio de 2011 fue, y quizás lo sigue siendo, uno de los momentos musicales más emocionantes que yo he vivido, y han sido muchos en veintisiete años de promotor musical.

El concierto estaba enmarcado como adelanto de una edición prometedora de La Mar de Ruido 2011, a la que llegarían entre otros Marky Ramone y The Christians.

No era posible tener a Jackson y sus amigos en agosto en Avilés, y me inventé este ”vino español musical” de alta graduación. La posibilidad de tener a Jackson Browne de nuevo en Avilés, tras su aparición sorpresa en 2006 en La Mar de Ruido junto a Chris Barron y Luz, suponía una oportunidad extraordinaria de crear una senda para la llegada a Avilés de otros artistas norteamericanos, y Jackson era el enlace perfecto.

El Centro Niemeyer era protagonista en muchas partes del mundo, no solo en España, y hasta los oídos de muchos colegas de Browne había llegado la noticia. La noche antes, habíamos hablado de ello, e incluso habíamos pensado en varios artistas que por afinidad personal y musical con Jackson, estarían encantados de venir a Avilés, al Centro Niemeyer. Yo, estaba ilusionado, Jackson también y así se lo transmití a miembros del equipo director de entonces. Los nombres de Crosby, Still and Nash, Emmylou Harris, Greg Allman…y otros tantos, sonaban en el aire….ellos sabían de nosotros, de Avilés, del Niemeyer. De todas las veces que he visto a Jackson Browne, bien en giras europeas o americanas, esta ocasión parecía que tenia tintes de una emoción enorme diferente. Pronto comprendí por que.

Estaba dando el bautizo a una serie de músicos en Europa, que luego, años después tendrían su propio éxito en solitario. Dawes y Jonathan Wilson, son una referencia en Estados Unidos desde hace ya varios años y en Europa han girado con lo más señero del rock americano e inglés, Neil Young, CSN, Bob Dylan, Tom Petty, Roger Waters….. Jackson, tras un concierto en Los Angeles, organizó una minigra europea con ellos, Londres, Avilés, San Sebastián y Barcelona. ¿Es para estar soñando o no? Previamente a este concierto, yo había tenido la oportunidad de hacer tres conciertos en un Centro Niemeyer que nos estaba dando la vida, Luz Casal, Willie Nile y John Mayall, con tres llenazos que estaban posicionando las posibilidades de Avilés como nunca había ocurrido. El concierto fue un regalo, de principio a fin. Jackson tocó las canciones que todos queríamos escuchar, Jonathan Wilson nos abrió los ojos y nos hizo un adelanto de lo que era capaz, y años después demostró girando con Neil Young y Tom Petty, y también en Avilés, y Dawes transportó nuestras mentes al mejor folk rock de los 70, como si la explanada del Niemeyer fuera un descampado de Laurel Canyon.

Por eso recordar que hace diez años vivímos esta epopeya musical y vital, me reafirma en que aquella senda que se abrió y quedó truncada, debemos intentar reabrirla por el bien de todos, por el bien de nuestra estima como avilesinos, de la música y la cultura de Avilés y de Asturias, sin temor a equivocarse.

A media tarde, y con retraso del 22 de julio, llegaron al aeropuerto de Asturias toda la expedición, excepto dos guitarras de Jackson, que cogieron un rumbo distinto al trayecto Madrid-Asturias. Un dia antes, ya había llegado el ingeniero de sonido que acompaña a Jackson desde hace muchos años, el señor Paul Dieter, toda una institución. La llegada del equipo al céntrico hotel de la Plaza de España fue como el reencuentro con la familia y los fans. Jackson se vió asediado por seguidores y atendió a la prensa local con toda la amabilidad que le caracteriza, aunque llevase más 10 horas en tránsito desde que saliera de Londres a Madrid a las siete de la mañana.

Tras el cheking, toda la expedición recorrió San Francisco y Galiana arriba, para llegar a Casa Tataguyo donde les esperaba una amigable cena. Antes, a las puertas del emblemático restaurante, más fotos, autógrafos y el saludo amistoso y de bienvenida de decenas de avilesinos que se dejaban caer por allí, sorprendidos de ver tan de cerca a un mito viviente del rock mundial. Aquel verano fue el verano del Niemeyer. Miles de personas llenaban las calles de Avilés, y el recorrido hasta el centro era lo más parecido a la Gran Vía madrileña. Avilés estaba en boca de toda Asturias y de media España. Jackson y el resto de la expedición, disfrutó de un paseo por las calles de la ciudad tras la cena, y a la altura del Don Floro, me dijo: ¡mañana, después del concierto, venimos a aquí y tocamos unas canciones!. Yo me quedé de piedra. Creí que estaba de broma, y no le hice caso.

La prueba de sonido fue inolvidable. Fue como haber disfrutado de otro concierto. Jackson es un tipo bastante metódico. Le gusta probar todas las posibilidades en cada concierto, y no era la primera vez, que era capaz de tocar todas las canciones del show en la prueba de sonido. Yo, estaba feliz. Antes de comenzar el concierto pude saludar a muchas personas que venían expectantes; se notaba que íbamos a vivir un momento especial, y para los fans de Jackson, un momento inolvidable. Entre el público caras ilustres del rock asturiano, y una de ellas Manolo Díaz, a la postre Presidente de la Fundación Centro Niemeyer. Dos horas y cuarto de concierto para casi 900 personas, donde sonaron muchos de los clásicos de Jackson.