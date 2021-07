Avilés rebobina los años 80

“Nuestro espectáculo no se parece en nada a un concierto coral al uso”, apunta Olaya Esteban, directora escénica del show “The Cassette Experience”, que ayer se pudo ver y disfrutar en el auditorio de la Casa de la Cultura con 22 cantantes y bailarines en acción. Los Adioses llevan más de año y medio trabajando en este proyecto ochentero multidisciplinar que combina el concierto coral, el baile y el teatro. Y ayer recogieron el aplauso de un público entregado a la causa.

La cinta de cassette y el boli Bic, parte imprescindible del decorado, forman el hilo conductor que transporta a los espectadores a la década de los 80. También ayudan a hacer ese viaje el vestuario y los “cachinos” de entrevistas de radio y televisión de personajes de la época, como Lola Flores o Camilo José Cela, así como las series “Barrio Sésamo”, “El coche fantástico” o “Mac Gyver” entre otras. “Quien haya vivido su niñez en esta época, recordará estos fragmentos”, afirma Esteban.

Los artistas cambian su vestuario y se renueva también el decorado entre tema y tema del repertorio, en el que están presentes temas míticos como “It’s Raining Men”, “Sweet Dreams”, “Waterloo” o “Show Must Go On”, además de “We Will Rock You” , conocida por su ritmo pegadizo de palmadas, y una selección de los éxitos de “Mecano”.

Los arreglos de las canciones, hechos para cuatro voces o solistas son de José Antonio Lage y Miguel Ángel Esteban. “Este espectáculo es ‘made in Asturias’, procuramos que todos los que participamos en él sean de aquí: cantantes, productores, sonidistas, técnicos...”, asegura la directora escénica.

No faltaron las famosas pulseras fosforescentes, ni por supuesto la luz ultravioleta que blanquea los dientes. “Son cosas que ha costado trabajo conseguir porque ya están en desuso”, señala Olaya Esteban. Lo que sigue vigente son las canciones de una época inolvidable.