El alcalde en funciones de Castrillón pide “no bajar la guardia” frente al covid

Castrillón empeora los indicadores medios de incidencia del covid en su área sanitaria (la número 3 de Asturias) y ese hecho preocupa a los responsables municipales, que por boca del alcalde en funciones, el socialista Javier González, hacen un llamamiento a “mantener la guardia alta frente al coronavirus, extremar las medidas de prevención, no confiarse y actuar con sentido común”.

Y este mensaje, según recalca González, “va dirigido a toda la población, independientemente de su edad”. No obstante, para los jóvenes acota que “deben tener especial cuidado, pero no tanto porque sus hábitos sean especialmente peligrosos, sino por la sencilla razón de que muchos no están vacunados todavía y por tanto se hallan más indefensos frente a los contagios”.

A fecha del pasado jueves y según el Observatorio de la Salud del Principado, Castrillón tenía un indicador de contagios acumulados a siete días 323 frente a los 242 del conjunto del área sanitaria, cifra que baja a 86 y 65, respectivamente, entre mayores de 65 años. En el acumulado a 14 días, Castrillón tiene un indicador de 561, que es de 527 para el área sanitaria en su conjunto. “Como en el resto de concejos costeros, los datos son preocupantes; debemos extremar el cuidado”, instó el alcalde en funciones.