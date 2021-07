El PP en el Ayuntamiento de Avilés presentará en el Pleno de agosto una moción para instar al Gobierno central a condonar a los municipios la deuda que generen al realizar la liquidación por su participación en tributos de Estado, ya que habrán recibido más dinero del que en realidad les corresponde al no haber tenido en cuenta la caída de la recaudación por la pandemia y por tanto, el crecimiento real de la economía. Se trata de una propuesta que los “populares” abanderan en el conjunto de las administraciones locales del país.

Según explicó la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, el Gobierno “era consciente de que esta liquidación negativa podía producirse”, y no solo no lo evitó, sino que lo promocionó como una gran medida de apoyo a las entidades locales. Si no hay condonación, el PP pide un aplazamiento de dos años para su devolución y fraccionado en 10 años, ampliables a otros 10 si hay problemas de liquidez”.