El cupón diario de la ONCE ha dejado "La Paga’"de 3.000 euros al mes durante 25 años en Castrillón, en el sorteo celebrado anoche, 28 de julio.

El vendedor de la ONCE Heriberto Gutiérrez Olano es quien ha llevado la suerte a Castrillón con un cupón agraciado con "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años más 35.000 euros en efectivo, y 45 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno.

En total, Heriberto Gutiérrez ha repartido 2.510.000 euros en Castrillón desde su punto de venta, situado frente al Ayuntamiento de Piedras Blancas.

La suerte de la ONCE sigue aliada con Asturias, ya que el Cupón Fin de Semana dejó el 4 de julio un "sueldazo" de 5.000 euros al mes durante 25 años también en Avilés y el 24 de julio otro de 2.000 euros al mes durante 10 años en Cangas de Onís

El cupón del 28 de julio estaba dedicado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13: "Acción por el clima".

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.