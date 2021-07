“Ser machista ya es algo socialmente insoportable”

No es Víctor Manuel, o al menos eso asegura en esta entrevista, un hombre dado a hacer listas de “cosas que me faltan por hacer” pero quiere el destino que el próximo día 7 de agosto pueda marcar en su agenda vital como “hecho” haber cantado en Luanco, una localidad que dice haber visitado varias veces, pero nunca como artista. Se le espera en el marco del festival “Luanco al mar” y ha sido tal el tirón de su concierto – con aforo limitado a mil personas por cuestiones de seguridad sanitaria– que la organización decidió doblar la apuesta y programar sesión doble, de modo que el de Mieres repetirá en el escenario del muelle viejo de Luanco el 8 de agosto. Vamos, que la deuda de cantar en Luanco va a quedar sobradamente saldada.

–¿Hay muchas cosas que Víctor Manuel tenga pendientes de hacer, como venir a cantar a Luanco?

–No pienso en ello, soy más bien de aceptar con agrado lo que venga. Mañana (por hoy) soy el pregonero de la 60ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, en Murcia, y es algo que tampoco había hecho. Ya le digo, a verlas venir...

–Estábamos tan felices y llegó la pandemia...

–Sí, y todo nos pilló de improviso. Unos no nos avisaron de nada y nosotros no quisimos saber. Y ahí empezó una cuenta atrás hacia un escenario de cambios. Porque van a cambiar cosas, de eso estoy seguro.

–¿Por ejemplo?

–La relación de la gente con las ciudades, el contacto entre las personas, la adopción de mayores precauciones sanitarias... No serán probablemente cambios trompeteros, sino en cierto modo imperceptibles, pero cambiaremos.

–¿Y en su ámbito profesional, qué cree que va a cambiar?

–Los grandes festivales resurgirán en cuanto se pueda; tengo más dudas con las salas de cine y pocas con el teatro, donde el hecho de la presencialidad es obligado. Habrá que adaptarse a algo que ahora mismo a mí aún me resulta chocante como cantar rodeado de músicos con mascarilla; yo mismo me la quito justo al pisar el escenario.

–Hablando de cambios, ¿es optimista sobre el éxito de los procesos de transformación social en ciernes, caso de la lucha por la igualdad en su más amplia acepción?

–El avance en esas materias es imparable, afortunadamente. Y el que ponga pie en pared para oponerse está condenado a que se rían de él. ¿Quién iba a pensar hace años en las cotas que han conquistado las mujeres en ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres? Desgraciadamente, siempre habrá un hijoputa que aseste una puñalada a una mujer, pero ahora es cada vez más frecuente que el que mata así se mate también él –que ya es una pena que no lo haga al revés–; eso es porque el peso del machismo llevado a las últimas consecuencias se ha convertido, socialmente hablando, en algo insoportable.

–Habíamos quedado, cuando el confinamiento domiciliario, en que la pandemia nos haría mejores personas. ¿Ha notado algo al respecto?

–Lo que nos hemos hecho es más prudentes y conocedores de un amplio lenguaje técnico, pero ¿mejores?... Pienso que hemos salido iguales: el que era bueno lo sigue siendo y el que era malo, malo sigue. En ese sentido conservamos nuestra esencia.

–Explorando otro tópico: ¿a usted le avivó la pandemia la vena creativa?

–Al contrario, fue paralizante; no le quité ni el polvo a la guitarra. Me dio por ordenar cosas que tenía por casa, y a eso me dediqué sobremanera. Pero creativamente, cero. Lo que sí tenía eran muchas ganas de volver a cantar; nunca había estado tanto tiempo parado y he vuelto con verdaderas ansias.

–Sobre la gestión que han hecho las autoridades de la pandemia, ¿tiene opinión?

–Me hubiese gustado más silencio, menos ruido mediático. Muchos de los que hablaron sin venir a cuento debieron haber estado callados, admitir que no tenían ni idea. Y es que así fue, ni los científicos lo tenían claro dado lo sorpresivo y rápido que fue todo. Hubiesen venido bien más humildad y menos aspavientos. Ya había información en demasía para confundirnos como para que cualquier mindundi añadiese más leña. Ahora mismo, aparte de que se callen los cuatro zumbaos antivacunas que siguen discutiendo la eficacia de las mismas, me gustaría que todo el mundo plegase velas y, de una vez por todas, rememos juntos para superar esta crisis.

–Volviendo al concierto que le trae de nuevo por Asturias, ¿qué puede adelantar?

–Es el mismo formato estrenado en 2009 en el teatro Palacio Valdés de Avilés. Aquello fue una probatura para tres meses y funcionó tan bien que de vez en cuando lo retomo para espectáculos de pequeño formato como el de Luanco. Es un repaso a mi carrera, muy dialogado, muy emotivo...

–¿Cómo le sientan las canas a sus canciones, le gusta cómo envejecen?

–A unas les sientan bien los años y a otras, tan mal que ya no las canto. En mi repertorio hay un tronco central inamovible, pero hay ramas que no pasa nada si se talan y se sustituyen por otras.

–¿Hay algo de lo que escucha a los cantantes de vanguardia que le hubiese gustado componer o cantar a usted?

–Eso me pasa todos los días; escucho mucha música y de todo tipo –en mi playlist de Spotify debo tener más de doscientas entradas– y muchos temas me tocan la fibra, lo último de Jorge Drexler, si ir más lejos.

–¿Y cuando el covid deje de ser el problema sanitario número uno, qué va a hacer Víctor Manuel?

–Aún habremos de convivir muchos años con el virus, probablemente como enfermedad cronificada, y mientras en todo el mundo no haya altos porcentajes de vacunación generalizados seguiremos viviendo de esta manera. Veo clave la vacunación masiva de la población; a mí, cuando me pusieron la segunda dosis salí dando saltinos de felicidad.