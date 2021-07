Juan José Millás: “Es desesperante encontrar una buena película”

“Vuelve a casa”. Así recibía Magdalena Cueto, directora de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo, a Juan José Millás, periodista y escritor valenciano que acudió ayer para hablar sobre la relación entre el cine y sus novelas.

Criado entre grandes pantallas y con las películas de Franco como telón de fondo, Millás reconoce que ha pasado toda su adolescencia en el cine López Hoyos de su barrio. Aunque en aquellos tiempos “no estaba bien visto porque ese mundo se concebía pecaminoso y satanizado”, afirmó Millás, quien acudía a las largas sesiones de la gran pantalla. “Iba los domingos por la tarde, un día que siempre he odiado, y me pasaba horas y horas en el cine. Luego me costaba salir y regresar a mi casa. Daba largos paseos antes de llegar”, relató el escritor en el Palacio Valdés. Una de las películas que se le quedó en la retina fue “El Cebo”. “Cuando la vi me pareció terrorífica y no debería ni estar autorizada”, afirmó durante su intervención.

En sintonía con lo anterior, él mismo afirmó durante el encuentro que está suscrito a muchas plataformas digitales para ver películas, pero “es desesperante encontrar una buena”, añadió. Además, rebela que con leer la sinopsis ya sabe si merece la pena ver la película o no y confiesa que “con el cine ha sido mucho más exigente que con la literatura”.

Una de las películas que ve todos los años es “El Padrino”. El relato impecable y su perfecta puesta en acción hace que Millás no sepa distinguir si está viendo o no una película. “A veces pienso: ¿cómo han hecho esto? Y me quedo mirando pasmado”, confesó el escritor.

Después de haber leído muchos guiones por su gran afición al cine y haber escrito un buen número de obras literarias, el valenciano considera que no es fácil llevar el relato a la gran pantalla. “A veces da la impresión de que el guión ya está hecho, pero suele ser muy difícil, que no imposible, trasladar una novela al cine. Si hay mucha acción interior es más complicado”, aclaró.

Sin embargo, corrobora con sus declaraciones que en varias ocasiones ha tenido intentos fallidos a la hora de plasmar sus obras en la gran pantalla. “Me propusieron varios guiones en los que yo mismo había colaborado, pero al modificarlos no había por donde cogerlos. La gente quiere escribir sin saber leer”, apuntó.

Pero el éxito ha llegado. Una de sus novelas, concretamente “Desde la sombra” fue adquirida por Gerardo Herrero con el objetivo de rodar una próxima película. Millás aceptó y, tras leer su guión, asunto en el que experto, se sorprendió: “¡Casi es mejor que mi novela!”, bromeó. El broche final fue cuando Herrero propuso a Paco León e Iñaki Gabilondo, que ya aparecía en su novela, como actores. “Paco León es increíble y Gabilondo está espectacular, como siempre”, indicó Millás.

Su película, rodada en Pamplona, narra la historia de un chico que ha sido despedido de su trabajo e intenta escapar de su jefe refugiándose en lo primero que ve, un armario. “La verdad es que el conjunto es muy bueno, no sé cuándo se estrenará pero supongo que a principios de año. No se darán prisa porque saben que tienen un tesoro entre sus manos. Solo espero que funcione bien en taquilla ya que tiene capacidad para llegar al gran público”, concluyó el escritor.

Millás ha publicado obras de gran éxito como “Que nadie duerma”, con gran acogida en España y que también llegó a venderse en los Estados Unidos.